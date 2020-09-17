«Будё-Глимт» — «Жальгирис». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы норвежский «Будё-Глимт» 17 сентября дома сыграет с литовским «Жальгирисом». Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Будё-Глимт» — «Жальгирис».

«Будё-Глимт»

«Будё-Глимт» после 16 летнего перерыва вернулся в еврокубки. На предыдущей стадии норвежцы играли также с представителем Литвы — «Кауно Жалгирис», которого разгромили дома со счетом 6:1.

В чемпионате Норвегии, где уже сыграно 17 туров из 30, «желто-черные» уверенно лидируют, выиграв 15 игр при двух ничейных исходах. Ближайшего преследователя они опережают на 13 очков.

Команда стабильно много забивает в национальном первенстве, пропускает в среднем по мячу за игру. Статистика мячей на данный момент 62:19.

Сейчас у «Будё-Глимт» 5-матчевая победная серия, в которой было одержано четыре разгромные виктории. Накануне коллектив крупно дома обыграл «Одд Гренланд» — 6:1.

«Жальгирис»

«Жальгирис» является почти постоянным участником еврокубков, но более одного раунда команда из Вильнюса в последнее время не проходила.

Так и в этом розыгрыше Лиги Европы литовцы уже преодолела один этап, переиграв на предыдущем раунде эстонский «Пайде» в родных стенах — 2:0.

В национальном первенстве, где осталось отыграть четыре тура, «Жальгирис» идет вторым, отставая от первой строки на два очка, но сыграв на игру больше.

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На выходных коллектив вышел в полуфинал Кубка Литвы, обыграв в домашнем матче «Кауно Жалгирис» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на «Будё-Глимт» — «Жальгирис»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Будё-Глимт» — 1.23, победа «Жальгириса» — 10.50, ничья — 6.80.

Проход: «Будё-Глимт» — 1.10; «Жальгириса» — 6.80.

«Будё-Глимт» сметает всех на своем пути. Скорее всего, печальной участи не избежит и «Жальгирис». Ставим на победу норвежцев с форой (-1,5). 0