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    Лидер чемпионата Норвегии победит крупно?

    «Будё-Глимт» — «Жальгирис». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Будё-Глимт» — «Жальгирис»
    «Будё-Глимт»
    Во втором квалификационном раунде Лиги Европы норвежский «Будё-Глимт» 17 сентября дома сыграет с литовским «Жальгирисом». Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Будё-Глимт» — «Жальгирис».

    «Будё-Глимт»

    «Будё-Глимт» после 16 летнего перерыва вернулся в еврокубки. На предыдущей стадии норвежцы играли также с представителем Литвы — «Кауно Жалгирис», которого разгромили дома со счетом 6:1.

    В чемпионате Норвегии, где уже сыграно 17 туров из 30, «желто-черные» уверенно лидируют, выиграв 15 игр при двух ничейных исходах. Ближайшего преследователя они опережают на 13 очков.

    Команда стабильно много забивает в национальном первенстве, пропускает в среднем по мячу за игру. Статистика мячей на данный момент 62:19.

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  • 14/09/2020

    • Сейчас у «Будё-Глимт» 5-матчевая победная серия, в которой было одержано четыре разгромные виктории. Накануне коллектив крупно дома обыграл «Одд Гренланд» — 6:1.

    «Жальгирис»

    «Жальгирис» является почти постоянным участником еврокубков, но более одного раунда команда из Вильнюса в последнее время не проходила.

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  • 13/09/2020

    • Так и в этом розыгрыше Лиги Европы литовцы уже преодолела один этап, переиграв на предыдущем раунде эстонский «Пайде» в родных стенах — 2:0.

    В национальном первенстве, где осталось отыграть четыре тура, «Жальгирис» идет вторым, отставая от первой строки на два очка, но сыграв на игру больше.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    На выходных коллектив вышел в полуфинал Кубка Литвы, обыграв в домашнем матче «Кауно Жалгирис» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на «Будё-Глимт» — «Жальгирис»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Будё-Глимт» — 1.23, победа «Жальгириса» — 10.50, ничья — 6.80.

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    Проход: «Будё-Глимт» — 1.10; «Жальгириса» — 6.80.

    «Будё-Глимт» сметает всех на своем пути. Скорее всего, печальной участи не избежит и «Жальгирис». Ставим на победу норвежцев с форой (-1,5). 0

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    «Будё-Глимт» — «Жальгирис». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года. Прогноз на «Будё-Глимт» — «Жальгирис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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