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    «Динамо» Брест снова шокирует соперника?

    «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Брест. Прогноз (4.40) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 16 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Брест
    «Динамо» Брест
    Израильский «Маккаби» встретится на своем поле с брестским «Динамо» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится 16 сентября в Тель-Авиве, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Брест.

    «Маккаби»

    Израильский клуб стартовал в квалификации с первого раунда. Первым соперником «Маккаби» стала «Рига», проигравшая команде из Тель-Авива со счетом 0:2. Оба мяча в ворота чемпиона Латвии были забиты с пенальти.

    Во втором раунде «Маккаби» одержал уверенную гостевую победу над литовское «Судувой» — 3:0. Как и против «Риги», израильтяне после перерыва забили два мяча. Это говорит о том, что «Маккаби» неплохо готов физически.

    При этом в чемпионате Израиля «Маккаби» в первых двух матчах набрал только одно очко, пропустив в обоих случаях по два мяча.

    «Динамо»

    В 2019 году клуб из Бреста впервые стал чемпионом Беларуси. «Динамо» сенсационно обошло многолетнего лидера БАТЭ.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В новом чемпионате «Динамо» играет не так успешно, после 21 тура команда занимает лишь девятое место. Правда, у динамовцев есть несколько матчей в запасе. И все-таки уже понятно, что прошлогодний результат повторить не удастся.

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    • В том числе из-за эпидемии коронавируса, из-за которой «Динамо» в середине лета пришлось уйти на какое-то время на карантин. Вирус подхватили сразу несколько основных игроков команды.

    Но, как ни странно, в квалификации Лиги чемпионов «Динамо» смогло пройти уже два раунда. В самом начале белорусский чемпион поиздевался на своем поле над куда более опытной «Астаной» — 6:3. А потом выиграл со счетом 2:1 у боснийского «Сараево».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что лигачемпионовская сказка «Динамо» закончится после визита в Тель-Авив. На победу «Маккаби» можно поставить за 1.59, а на «Динамо» — за 5.75.

    Но вряд ли все настолько однозначно. «Маккаби» далеко не та команда, которую могут испугаться Милевский и Ко.

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    Это один из тех матчей, где можно смело ставить на андердога. Тем более когда есть возможность сделать это с подстраховкой.

    Победа «Динамо» или ничья за 2.38 — шикарный вариант для ставки на матч, в котором на самом деле и близко нет явного фаворита.

    Еще один интересный вариант для ставки — голы «Динамо». Например, тотал «Динамо» больше 1,5 за 4.40. Коэффициент просто космический, хотя оборону «Маккаби» никак нельзя сравнить с бетонной стеной. 0

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    «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Брест. Прогноз (4.40) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 16 сентября 2020 года. Прогноз на «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Брест. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.40
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