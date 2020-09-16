«Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Брест. Прогноз (4.40) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 16 сентября 2020 года

Израильский «Маккаби» встретится на своем поле с брестским «Динамо» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится 16 сентября в Тель-Авиве, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Брест.

«Маккаби»

Израильский клуб стартовал в квалификации с первого раунда. Первым соперником «Маккаби» стала «Рига», проигравшая команде из Тель-Авива со счетом 0:2. Оба мяча в ворота чемпиона Латвии были забиты с пенальти.

Во втором раунде «Маккаби» одержал уверенную гостевую победу над литовское «Судувой» — 3:0. Как и против «Риги», израильтяне после перерыва забили два мяча. Это говорит о том, что «Маккаби» неплохо готов физически.

При этом в чемпионате Израиля «Маккаби» в первых двух матчах набрал только одно очко, пропустив в обоих случаях по два мяча.

«Динамо»

В 2019 году клуб из Бреста впервые стал чемпионом Беларуси. «Динамо» сенсационно обошло многолетнего лидера БАТЭ.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В новом чемпионате «Динамо» играет не так успешно, после 21 тура команда занимает лишь девятое место. Правда, у динамовцев есть несколько матчей в запасе. И все-таки уже понятно, что прошлогодний результат повторить не удастся.

В том числе из-за эпидемии коронавируса, из-за которой «Динамо» в середине лета пришлось уйти на какое-то время на карантин. Вирус подхватили сразу несколько основных игроков команды.

Но, как ни странно, в квалификации Лиги чемпионов «Динамо» смогло пройти уже два раунда. В самом начале белорусский чемпион поиздевался на своем поле над куда более опытной «Астаной» — 6:3. А потом выиграл со счетом 2:1 у боснийского «Сараево».

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что лигачемпионовская сказка «Динамо» закончится после визита в Тель-Авив. На победу «Маккаби» можно поставить за 1.59, а на «Динамо» — за 5.75.

Но вряд ли все настолько однозначно. «Маккаби» далеко не та команда, которую могут испугаться Милевский и Ко.

Это один из тех матчей, где можно смело ставить на андердога. Тем более когда есть возможность сделать это с подстраховкой.

Победа «Динамо» или ничья за 2.38 — шикарный вариант для ставки на матч, в котором на самом деле и близко нет явного фаворита.

Еще один интересный вариант для ставки — голы «Динамо». Например, тотал «Динамо» больше 1,5 за 4.40. Коэффициент просто космический, хотя оборону «Маккаби» никак нельзя сравнить с бетонной стеной. 0