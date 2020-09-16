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    Забьют и фарерцы, и валлийцы?

    «Б-36 Торсхавн» — «Нью-Сейнтс». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Лиги Европы 16 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Б-36 Торсхавн» — «Нью-Сейнтс»
    «Б-36 Торсхавн»
    В среду, 16 сентября, во втором квалификационном раунде Лиги Европы фарерский «Б-36 Торсхавн» на своей территории сыграет с валлийским клубом «Нью-Сейнтс». Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «Нью-Сейнтс».

    «Б-36 Торсхавн»

    «Б-36 Торсхавн» в текущем розыгрыше Лиги Европы, где в квалификации команды проводят только по одному матчу, смог преодолеть уже два этапа.

    На предварительном раунде «белые тигры» в гостях переиграли гибралтарский клуб «Сент-Джозефс» со счетом 2:1, а в следующей стадии в родных стенах одолели эстонскую «Левадию» по итогам овертайма — 4:3 ОТ.

    На прошедших выходных Б-36 провел игру национального первенства, в которой уступил в гостевой встрече «НСИ Рунавику» (2:4) и отдал ему третье место в турнирке.

    «Нью-Сейнтс»

    «Нью-Сейнтс» преодолел только одну стадию квалификации. На предыдущем этапе валлийцы в родных стенах только в дополнительное время сломили сопротивление словацкой «Жилины» — 3:1 ОТ.

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    А накануне коллектив взял старт в чемпионате Уэльса, где в гостевом поединке смог разгромить «Барри Таун» со счетом 3:0.

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    В отрезке последних 12 матчей «Нью-Сейнтс» проиграл только два матча. Причем оба этих фиаско были у команды еще в феврале.

    В сезоне 2015/16 эти коллективы играли между собой в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. И тогда валлийцы победили дважды: 4:1 дома и 2:1 на выезде.

    Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «Нью-Сейнтс»

    Прогнозируем, что в этом противостоянии оба коллектива не уйдут с поля без забитых мячей, как и пять лет тому назад. Наша ставка на эту игру — обе забьют: да. 0

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    «Б-36 Торсхавн» — «Нью-Сейнтс». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Лиги Европы 16 сентября 2020 года. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «Нью-Сейнтс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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