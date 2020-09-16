«Б-36 Торсхавн» — «Нью-Сейнтс». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Лиги Европы 16 сентября 2020 года

В среду, 16 сентября, во втором квалификационном раунде Лиги Европы фарерский «Б-36 Торсхавн» на своей территории сыграет с валлийским клубом «Нью-Сейнтс». Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «Нью-Сейнтс».

«Б-36 Торсхавн»

«Б-36 Торсхавн» в текущем розыгрыше Лиги Европы, где в квалификации команды проводят только по одному матчу, смог преодолеть уже два этапа.

На предварительном раунде «белые тигры» в гостях переиграли гибралтарский клуб «Сент-Джозефс» со счетом 2:1, а в следующей стадии в родных стенах одолели эстонскую «Левадию» по итогам овертайма — 4:3 ОТ.

На прошедших выходных Б-36 провел игру национального первенства, в которой уступил в гостевой встрече «НСИ Рунавику» (2:4) и отдал ему третье место в турнирке.

«Нью-Сейнтс»

«Нью-Сейнтс» преодолел только одну стадию квалификации. На предыдущем этапе валлийцы в родных стенах только в дополнительное время сломили сопротивление словацкой «Жилины» — 3:1 ОТ.

А накануне коллектив взял старт в чемпионате Уэльса, где в гостевом поединке смог разгромить «Барри Таун» со счетом 3:0.

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В отрезке последних 12 матчей «Нью-Сейнтс» проиграл только два матча. Причем оба этих фиаско были у команды еще в феврале.

В сезоне 2015/16 эти коллективы играли между собой в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. И тогда валлийцы победили дважды: 4:1 дома и 2:1 на выезде.

Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «Нью-Сейнтс»

Прогнозируем, что в этом противостоянии оба коллектива не уйдут с поля без забитых мячей, как и пять лет тому назад. Наша ставка на эту игру — обе забьют: да. 0