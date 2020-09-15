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    Лишит ли «Ухань Чжоэр» лидерства «Шанхай СИПГ»?

    «Ухань Чжоэр» — «Шанхай СИПГ». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч Суперлиги 15 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ухань Чжоэр» — «Шанхай СИПГ»
    «Шанхай СИПГ» лидирует в Суперлиге
    В 11 туре китайской Суперлиги состоится матч между «Ухань Чжоэр» и «Шанхай СИПГ». Дата проведения поединка — 15 сентября 13:00 по московскому времени. Прогноз на «Ухань Чжоэр» — «Шанхай СИПГ».

    «Ухань Чжоэр»

    «Ухань Чжоэр» с 16 зачетными пунктами находится в этой же группе на четвертой позиции. Он уступает лидеру семь очков.

    В текущем первенстве команда играет в основном бескомпромиссно, выиграв пять встреч, четырежды потерпев фиаско и лишь сыграв вничью.

    Победные результаты были добыты в поединках с «Циндао Хайню» (2:0), «Шицзячжуан» (2:1), «Чунцин Лифан» (2:0), «Тяньцзинь Тэда» (2:1) и снова с «Циндао Хайню» (3:0).

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    Поражения состоялись от «Бэйцзин Гоань» (0:1), «Шанхай СИПГ» (1:2), «Хэбей Чайна Форчун» (1:3) и «Шицзячжуан» (0:1).

    Единственная ничья пришлась на матч с «Бэйцзин Гоань» (2:2).

    «Шанхай СИПГ»

    Команда прервала свою беспроигрышную серию в позапрошлом туре в матче с «Хэбэй Чайна Форчун» (0:2). До этого они не проигрывали в этом сезоне.

    Ранее «Шанхай СИПГ» одержал три победы подряд. Начав с победы в игре с «Бэйцзин Гоань» (2:1), коллектив разгромил «Чунцин Лифан» 3:0 и «Тяньцзинь Тэда» 4:1.

    В прошлом туре он победил дома «Циндао Хуанхай» (2:1).

    В этом сезоне «красные орлы» выиграли семь из 10 матчей, и при этом они остаются одной из самых забивающих команд этого розыгрыша.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех хозяев — 5,50, ничья оценивается в 4,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Шанхай СИПГ» выиграет, и обе команды забьют за 2,75. 0

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    «Ухань Чжоэр» — «Шанхай СИПГ». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч Суперлиги 15 сентября 2020 года. Прогноз на «Ухань Чжоэр» — «Шанхай СИПГ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.75
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