«Ухань Чжоэр» — «Шанхай СИПГ». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч Суперлиги 15 сентября 2020 года

«Ухань Чжоэр»
«Ухань Чжоэр» с 16 зачетными пунктами находится в этой же группе на четвертой позиции. Он уступает лидеру семь очков.
В текущем первенстве команда играет в основном бескомпромиссно, выиграв пять встреч, четырежды потерпев фиаско и лишь сыграв вничью.
Победные результаты были добыты в поединках с «Циндао Хайню» (2:0), «Шицзячжуан» (2:1), «Чунцин Лифан» (2:0), «Тяньцзинь Тэда» (2:1) и снова с «Циндао Хайню» (3:0).
Поражения состоялись от «Бэйцзин Гоань» (0:1), «Шанхай СИПГ» (1:2), «Хэбей Чайна Форчун» (1:3) и «Шицзячжуан» (0:1).
Единственная ничья пришлась на матч с «Бэйцзин Гоань» (2:2).
«Шанхай СИПГ»
Команда прервала свою беспроигрышную серию в позапрошлом туре в матче с «Хэбэй Чайна Форчун» (0:2). До этого они не проигрывали в этом сезоне.
Ранее «Шанхай СИПГ» одержал три победы подряд. Начав с победы в игре с «Бэйцзин Гоань» (2:1), коллектив разгромил «Чунцин Лифан» 3:0 и «Тяньцзинь Тэда» 4:1.
В прошлом туре он победил дома «Циндао Хуанхай» (2:1).
В этом сезоне «красные орлы» выиграли семь из 10 матчей, и при этом они остаются одной из самых забивающих команд этого розыгрыша.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех хозяев — 5,50, ничья оценивается в 4,40.
Рекомендуем ставить на то, что «Шанхай СИПГ» выиграет, и обе команды забьют за 2,75. 0