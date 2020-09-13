«Динамо» — «Рубин» . Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата России 13 сентября 2020 года

В воскресенье, 13 сентября, в седьмом туре российской Премьер-лиги «Динамо» в Москве на «ВТБ Арене» примет казанский «Рубин». Поединок начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Рубин» .

«Динамо»

«Динамо» после шести сыгранных туров располагается с 11 набранными баллами на четвертой строке в турнирной таблице РПЛ.

В текущем первенстве «бело-голубые» добились трех викторий, дважды сыграли вничью и только раз уходили с поля поверженными, забить удалось шесть голов, пропустили только три.

Перед уходом на перерыв московский коллектив в гостях поделил очки с «Уфой», сыграв 1:1, а туром ранее «динамовцы» в родных стенах разобрались с «Зенитом» — 1:0.

На своей арене «Динамо» еще не пропускало, выиграв две игры при одной ничьей.

Отметим, что из-за дисквалификации матч пропустит новичок команды Даниил Лесовой, который получил красную карточку в прошлом матче в РПЛ, еще в составе тульского «Арсенала».

«Рубин»

«Рубин» с восемью зачетными баллами идет на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Все прогнозы на футбол

Коллектив Слуцкого большую часть пунктов набрал в последних трех встречах, переиграв в гостях 2:1 ЦСКА и дома 3:0 «Уфу», а также расписал мировую с «Тамбовом» (2:2) в родных стенах.

Отметим, что в текущем сезоне казанцы, которые были самой «низовой» командой в прошлом сезоне, пока изменяют своему стилю, они уже забили десять мячей и пропустили девять.

За последние 11 выездных встреч чемпионата России «Рубин» уступил лишь раз при семи мировых и трех викториях.

Из-за дисквалификации матч пропустит защитник Филип Уремович.

В прошлом первенстве соперники обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом по 1:0.

Прогноз и ставка на «Динамо» — «Рубин»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Динамо» — 2.15, победа «Рубина» — 3.94, ничья — 3.28.

Прогнозируем, что «Рубин», который в этом сезоне играет в атакующий футбол, сможет первым распечатать ворота «Динамо» на его родной арене. Наши прогноз и ставка на этот поединок — «Рубин» забьет: да. 0