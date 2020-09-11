«Чунцин Лифан» — «Хэбэй Чайна Форчун». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч Суперлиги 11 сентября 2020 года

11 сентября состоится поединок 10 тура китайской Суперлиги, в котором «Чунцин Лифан» примет «Хэбэй Чайна Форчун». Начало поединка в 13:00 по мск. Прогноз на «Чунцин Лифан» — «Хэбэй Чайна Форчун».

«Чунцин Лифан»

До шестого тура «красно-синие» не знали радости победы. Сперва они уступили 1:2 «Бэйцзин Гоань», после чего поделили очки с «Тяньцзинь Тэда» и «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (по 2:2).

Затем была зафиксирована третья ничья кряду — против «Циндао Хайню» (0:0). За этим следовало поражение от «Ухань Чжоэр» (0:2) и, наконец, выигрыш над «Шицзячжуан Эвер Брайт» (1:0).

После двух поражений подряд вторая виктория пришла к клубу в предыдущем туре против «Тяньцзинь Тэда» (2:1).

С девятью набранными пунктами команда идет на шестой позиции в турнирной таблице группы Б.

«Хэбэй Чайна Форчун»

«Драконы» выбрались в зону плей-офф, набрав 14 очков. Однако если в предстоящем матче команда потеряет очки, что очень вероятно, то она может потерять позицию.

«Хэбэй Чайна Форчун» победами не сыта, хотя недавно выдала 3-матчевую выигрышную серию. Она была прервана поражением от «Шицзячжуан» со счетом 1:3.

До фиаско хозяева побеждали таких соперников как «Тяньцзинь Тэда» (2:0), «Ухань Залл» (3:1) и «Циндао Хуанхай» (2:1).

В прошлом туре клуб победил на своем поле «Шанхай СИПГ» (2:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,40, ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Хэбэй Чайна Форчун» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0