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    Франция — Хорватия. Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч футбольной лиги наций 8 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Франция — Хорватия
    Оливье Жиру
    Во вторник, 8 сентября, сборная Франции на своем поле примет команду Хорватии в рамках Лиги наций. Встреча лиги А группы 3, которая пройдет на «Стад де Франс», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Франция — Хорватия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 3 08 Сентября 2020 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 21:45 Хорватия Хорватия
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    Франция

    Футболисты сборной Франции в прошлом году успешно пробились в финальную часть Евро-2020, став победителями отборочной группы H.

    Набрав 25 очков из 30 возможных, подопечные Дидье Дешама опередили Турцию, Исландию, Албанию, Андорру и Молдавию.

    Единственное поражение в отборе «трехцветные» потерпели от Турции в гостях (0:2), тогда как на своем поле тоже не смогли обыграть этого оппонента (1:1).

    В новом розыгрыше Лиги наций «синие» в гостях одолели команду Швеции (1:0) благодаря голу Килиана Мбаппе.

    Все прогнозы на Лигу наций

    За сборную Франции не могут играть травмированные Блез Матюиди и Самюэль Умтити. Из-за коронавируса в заявку также не попали Стив Манданда, Поль Погба и Уссем Ауар.

    Хорватия

    Сборная Хорватии тоже вышла в финальную часть Евро-2020, заняв первое место в отборочной группе E.

    Подопечные Златко Далича набрали 17 очков, чего хватило, чтобы обогнать Уэльс, Словакию, Венгрию и Азербайджан.

    Все прогнозы на футбол

    Как и французы, хорваты потерпели всего одно поражение — в гостях они уступили венграм (1:2).

    На старте новой Лиги наций «шашечные» потерпели крупное поражение от Португалии (1:4), забив единственный гол в компенсированное время второго тайма.

    Календарь и таблица Лиги наций

    За Хорватию пока не могут играть Лука Модрич, Иван Ракитич, Ловре Калинич, Дино Перич и Матей Митрович.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Франции — 1.53, победа сборной Хорватии — 7.30, ничья — 4.10.

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    Чуть более двух лет назад эти сборные встречались в финале чемпионата мира на «Лужниках». Тогда «трехцветные» победили 4:2, доказав, что равных им нет.

    За прошедшее время для французов мало что поменялось. Они по-прежнему очень сильны, их молодые таланты окрепли и готовы к покорению новых вершин.

    А вот у хорватов намечается смена поколений. Модрич и Ракитич уже не так молоды, а достойная замена только подрастает. В таких условиях сложно поверить, что «шашечные» навяжут борьбу на «Стад де Франс». Наш прогноз — «победа сборной Франции с форой -1» за 1.96.

    Другой вариант для ставки — «тотал голов больше 2,5» за 2.00. Сборная Хорватии любит веселый футбол, поэтому вряд ли просто окопается на своей половине поля и будет отбиваться от атак французов. 0

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    Франция — Хорватия. Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч футбольной лиги наций 8 сентября 2020 года. Прогноз на Франция — Хорватия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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