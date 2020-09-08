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    Прервет ли Исландия победную серию Бельгии?

    Бельгия — Исландия. Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 8 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия — Исландия
    Бельгия в стартовом туре победила Данию
    Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги A сборная Бельгии будет принимать команду Исландии. Встреча пройдет 8 сентября в Брюсселе на стадионе «Короля Бодуэна». Прогноз на Бельгия — Исландия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 2 08 Сентября 2020 года
    Бельгия
  • Брюссель
    •  Бельгия 21:45 Исландия Исландия
  • Рейкьявик
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 17.00
  • Ставка!
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    Бельгия

    В первом розыгрыше Лиги наций сборная Бельгии заняла второе место в своей группе Лиги A. Команда финишировала выше Исландии, но уступила первое Швейцарии.

    Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на первой позиции из пяти. «Красные Дьяволы» финишировали выше России, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

    В предыдущих 11 поединках они неизменно побеждали.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В стартовом туре нынешней Лиги наций подопечные Мартинеса победили на выезде Данию (2:0).

    Исландия

    В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Исландии выступала в Лиге A.

    В группе со Швейцарией и Бельгией она заняла последнее, третье место. Из-за этого ей пришлось опуститься в дивизион B.

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    После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он оказался на третьей строчке, пропустив вперед Францию и Турцию.

    До стартового тура этой Лиги наций «Викинги» не проигрывали в пяти поединках. В нем они уступили Англии (0:1), но могли вырвать ничью, но не реализовали пенальти.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,14, тогда как успех гостей оценивается в 19,00, ничья — в 6,50.

    Рекомендуем ставить на тотал меньше 2,5 голов за 2,25. 0

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