Бельгия — Исландия. Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 8 сентября 2020 года

Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги A сборная Бельгии будет принимать команду Исландии. Встреча пройдет 8 сентября в Брюсселе на стадионе «Короля Бодуэна». Прогноз на Бельгия — Исландия.

Бельгия

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Бельгии заняла второе место в своей группе Лиги A. Команда финишировала выше Исландии, но уступила первое Швейцарии.

Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на первой позиции из пяти. «Красные Дьяволы» финишировали выше России, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

В предыдущих 11 поединках они неизменно побеждали.

Календарь и таблица Лиги наций

В стартовом туре нынешней Лиги наций подопечные Мартинеса победили на выезде Данию (2:0).

Исландия

В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Исландии выступала в Лиге A.

В группе со Швейцарией и Бельгией она заняла последнее, третье место. Из-за этого ей пришлось опуститься в дивизион B.

После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он оказался на третьей строчке, пропустив вперед Францию и Турцию.

До стартового тура этой Лиги наций «Викинги» не проигрывали в пяти поединках. В нем они уступили Англии (0:1), но могли вырвать ничью, но не реализовали пенальти.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,14, тогда как успех гостей оценивается в 19,00, ничья — в 6,50.

Рекомендуем ставить на тотал меньше 2,5 голов за 2,25. 0