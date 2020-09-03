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    Кто выиграет балканскую дуэль?

    Словения — Греция. Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Словения — Греция
    Команда ван'т Шипа выиграла три прошлых матча
    В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги B сборная Словении будет принимать команду Греции. Встреча пройдет 3 сентября в Любляне на «Стожице» . Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Словения — Греция.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига C, группа 3 03 Сентября 2020 года
    Словения
  • Любляна
    •  Словения 21:45 Греция Греция
  • Афины
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.20
  • 2
  • 3.00
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    Словения

    В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Словении также выступала в Лиге B.

    В группе с Норвегией, Болгарией и Кипром она заняла последнее, четвертое место, тогда как выиграла первая команда.

    После этого коллектив также выступил в отборе на Евро-2020. Там он и оказался на той же четвертой строчке в группе, пропустив вперед Польшу, Австрию и Северную Македонию.

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    • За последние четыре поединка словенцы выиграли лишь один матч при трех поражениях. Единственный успех пришел в матче против Латвии (1:0) дома.

    Греция

    В первом розыгрыше Лиги наций сборная Греции заняла предпоследнее, третье место в своей группе. Команда Джона ван'т Шипа финишировала ниже Финляндии и Венгрии.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Квалификацию на Евро-2020 коллектив также завершил на третьей позиции из шести выше Боснии и Герцеговины, Армении и Лихтенштейна. Опередить островитян удалось Италии и той же Финляндии.

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    В предыдущих трех поединках «Эллины» обыгрывали своих соперников. Все они пришлись на континентальный отбор.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,37, тогда как успех гостей оценивается в 3,10, ничья — в 3,00.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,37. 0

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    Словения — Греция. Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года. Прогноз на Словения — Греция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
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