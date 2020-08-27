«Даллас» — «Колорадо Рэпидс». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч MLS 27 августа 2020 года

«Даллас»
Команда из одноименного города, штат Техас, сыграла в пяти матчах регулярки, в ходе которых она набрала 6 баллов и расположилась на десятом месте в зачете Запада.
Незадолго до ухода на вынужденную паузу «Даллас» встретился с «Филадельфией Юнион» в первом туре. На своем поле техасцы всухую переиграли соперника из штата Пенсильвания (0:2).
Через неделю «быки» расписали мировую с «Монреалем» (2:2), а после возобновления сезона подопечные Лучи Гонсалеса потерпели поражение от «Нэшвилла» (0:1).
В двух недавних матчах регулярного чемпионата «Даллас» не забивал. В этих поединках техасцы заработали по 1 баллу в противостояниях с «Нэшвиллом» (0:0) и «Хьюстон Динамо» (0:0).
«Колорадо Рэпидс»
Футбольный клуб из Денвера, штат Колорадо, успел принять участие в 6 играх чемпионата. С 7 очками в копилке он находится на 8 месте в Западной конференции.
Перед приостановкой регулярки MLS «Колорадо Рэпидс» победил в двух матчах. В этих встречах команда разобралась с «Ди Си Юнайтед» (2:1) и «Орландо Сити» (2:1).
А в предсезонном турнире MLS Is Back подопечные Робина Фрейзера выступили неудачно, потерпев поражения от «Реал Солт-Лейк» (0:2) и «Спортинга Канзас-Сити» (2:3).
В последнем матче предсезонки «Колорадо Рэпидс» разошелся миром с «Миннесотой» (2:2), а в рестарт сезона команда начала с проигрыша в поединке против «Реал Солт-Лейк» (1:4).
Прогноз и ставка
На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.03, на ничью — 3.68, а на победу «Колорадо Рэпидс» — 3.54.
В матче против «Далласа» гостям нужно реабилитироваться за недавнее поражение и снова набирать уверенный ход, который был до паузы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Колорадо Рэпидс» больше 1 с коэффициентом 1.80. 0