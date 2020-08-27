«Даллас» — «Колорадо Рэпидс». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч MLS 27 августа 2020 года

В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Даллас» сыграет с «Колорадо Рэпидс». Матч пройдет на стадионе «Тойота» 27 августа. Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Колорадо Рэпидс».

«Даллас»

Команда из одноименного города, штат Техас, сыграла в пяти матчах регулярки, в ходе которых она набрала 6 баллов и расположилась на десятом месте в зачете Запада.

Незадолго до ухода на вынужденную паузу «Даллас» встретился с «Филадельфией Юнион» в первом туре. На своем поле техасцы всухую переиграли соперника из штата Пенсильвания (0:2).

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Через неделю «быки» расписали мировую с «Монреалем» (2:2), а после возобновления сезона подопечные Лучи Гонсалеса потерпели поражение от «Нэшвилла» (0:1).

В двух недавних матчах регулярного чемпионата «Даллас» не забивал. В этих поединках техасцы заработали по 1 баллу в противостояниях с «Нэшвиллом» (0:0) и «Хьюстон Динамо» (0:0).

«Колорадо Рэпидс»

Футбольный клуб из Денвера, штат Колорадо, успел принять участие в 6 играх чемпионата. С 7 очками в копилке он находится на 8 месте в Западной конференции.

Перед приостановкой регулярки MLS «Колорадо Рэпидс» победил в двух матчах. В этих встречах команда разобралась с «Ди Си Юнайтед» (2:1) и «Орландо Сити» (2:1).

А в предсезонном турнире MLS Is Back подопечные Робина Фрейзера выступили неудачно, потерпев поражения от «Реал Солт-Лейк» (0:2) и «Спортинга Канзас-Сити» (2:3).

В последнем матче предсезонки «Колорадо Рэпидс» разошелся миром с «Миннесотой» (2:2), а в рестарт сезона команда начала с проигрыша в поединке против «Реал Солт-Лейк» (1:4).

Прогноз и ставка

На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.03, на ничью — 3.68, а на победу «Колорадо Рэпидс» — 3.54.

В матче против «Далласа» гостям нужно реабилитироваться за недавнее поражение и снова набирать уверенный ход, который был до паузы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Колорадо Рэпидс» больше 1 с коэффициентом 1.80. 0