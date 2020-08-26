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    Удержит ли дубль «Спартака» лидерство в ФНЛ?

    «Спартак-2» — «Краснодар-2». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 26 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак-2» — «Краснодар-2»
    «Спартак-2»
    В среду, 26 августа, в стартовом поединке 6-го туре розыгрыша ФНЛ «Спартака-2» на своем поле сыграет с «Краснодаром-2». Начало игры — в 15:00 по мск. Прогноз на «Спартак-2» — «Краснодар-2».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Августа 2020 года
    Спартак-2
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    •  Спартак-2 15:00 Краснодар-2 Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.80
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  • 4.60
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    «Спартак-2»

    «Спартак-2» после пяти игровых дней первенства первой российской лиги возглавляет турнирную таблицу, имея на счету 13 очков, опережая второй «Оренбург» только по разнице мячей.

    Дубль «красно-белых» в текущем первенстве терял очки только в одной встрече, еще во втором туре сыграв вничью 1:1 в дерби с «Торпедо» — 1:1.

    Остальные четыре игры молодые спартаковцы выиграли, переиграв «Чертаново» и «Томь» (по 2:1), а также «Акрон» (1:0) и в Омске «Иртыш» (5:0) в минувшем игровом дне.

    «Краснодар-2»

    Дубль «Краснодара» в этом первенстве набрал всего четыре зачетных пункта, с которыми находится в зоне вылета, на 19 месте среди 22 участников.

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    • В текущем первенстве «быки» добыли лишь одну викторию, одолев в родных стенах воронежский «Факел» (3:1). Еще была ничья в Ярославле с «Шинником» (0:0).

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    Три другие встречи «зелено-черные» проиграли. Состоялись выездные фиаско от «Волгаря» (0:3) и «Акрона» (0:1), а также домашнее от московского «Торпедо» — 0:3.

    В минувшем первенстве «Краснодар-2» в гостях одолел «Спартак-2» со счетом 3:0, а сезоном ранее эти коллективы обменялись выездными победами.

    Прогноз на «Спартак-2» — «Краснодар-2»

    В данном поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спартака-2» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Краснодара-2» дают — 4.56, ничья оценена — в 3.88

    Прогнозируем, что второй состав «Спартака» на своем поле справится с гостями из Кубани. Ставим в этом поединке на победу хозяев. 0

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