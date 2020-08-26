«Спартак-2» — «Краснодар-2». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 26 августа 2020 года

В среду, 26 августа, в стартовом поединке 6-го туре розыгрыша ФНЛ «Спартака-2» на своем поле сыграет с «Краснодаром-2». Начало игры — в 15:00 по мск. Прогноз на «Спартак-2» — «Краснодар-2».

«Спартак-2»

«Спартак-2» после пяти игровых дней первенства первой российской лиги возглавляет турнирную таблицу, имея на счету 13 очков, опережая второй «Оренбург» только по разнице мячей.

Дубль «красно-белых» в текущем первенстве терял очки только в одной встрече, еще во втором туре сыграв вничью 1:1 в дерби с «Торпедо» — 1:1.

Остальные четыре игры молодые спартаковцы выиграли, переиграв «Чертаново» и «Томь» (по 2:1), а также «Акрон» (1:0) и в Омске «Иртыш» (5:0) в минувшем игровом дне.

«Краснодар-2»

Дубль «Краснодара» в этом первенстве набрал всего четыре зачетных пункта, с которыми находится в зоне вылета, на 19 месте среди 22 участников.

В текущем первенстве «быки» добыли лишь одну викторию, одолев в родных стенах воронежский «Факел» (3:1). Еще была ничья в Ярославле с «Шинником» (0:0).

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Три другие встречи «зелено-черные» проиграли. Состоялись выездные фиаско от «Волгаря» (0:3) и «Акрона» (0:1), а также домашнее от московского «Торпедо» — 0:3.

В минувшем первенстве «Краснодар-2» в гостях одолел «Спартак-2» со счетом 3:0, а сезоном ранее эти коллективы обменялись выездными победами.

Прогноз на «Спартак-2» — «Краснодар-2»

В данном поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спартака-2» предлагают — 1.75.

На викторию «Краснодара-2» дают — 4.56, ничья оценена — в 3.88

Прогнозируем, что второй состав «Спартака» на своем поле справится с гостями из Кубани. Ставим в этом поединке на победу хозяев. 0