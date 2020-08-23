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    Как начнет сезон «Монако» с новым тренером?

    «Монако» — «Реймс». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч чемпионата Франции 23 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Реймс»
    Гильермо Марипан
    В 1 туре французской Лиги 1 «Монако» будет принимать «Реймс». Игра пройдет на стадионе «Луи II» 23 августа. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Монако» — «Реймс».
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Августа 2020 года
    Монако
  • Франция. Лига 1
    •  Монако 14:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    В досрочно завершившемся чемпионате Франции команда из одноименного княжества заняла 9 место в таблице с 40 очками в копилке, отстав от зоны Лиги Европы на 1 пункт.

    Незадолго до приостановки сезона «Монако» вылетел из Кубка страны, потерпев в 1/8 финала поражение от «Сент-Этьена» (0:1), после чего команда под руководством Жардима сыграла в семи турах Лиги 1.

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    После неудачи в Кубке «монегаски» оказались слабее «Нима» (1:3), но затем красно-белые победили «Анже» (1:0), «Амьен» (2:1) и «Монпелье» (1:0).

    В 26-м и 27-м турах «Монако» расписал мировую с «Дижоном» (1:1) и «Реймсом» (1:1), а в финальной игре сезона команда уступила «Ницце» (1:2).

    «Реймс»

    В 28 матчах прерванного сезона 2019/2020 команда из одноименного города набрала 41 очко. В таблице чемпионата она заняла 6 место и обеспечила себе участие в квалификации Лиги Европы.

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    • После вылета из полуфинала Кубка лиги от ПСЖ (0:3) «Реймс» принял участие в восьми встречах в рамках Лиги 1.

    Сперва коллектив Давида Гийона оказался слабее «Меца» (0:1). А затем его команда разнесла «Анже» (4:1) и разошлась миром с «Ниццей» (1:1). Позже красно-белые потерпели поражение от «Страсбура» (0:3).

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    В последних четырех турах сезона «Реймс» никому не проиграл. Команда Гийона взяла верх над «Ренном» (1:0), скатала вничью с «Сент-Этьеном» (1:1) и «Монако» (1:1), а также победила «Брест» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Монако» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью — 3.50, а на победу «Реймса» — 4.20.

    В родных стенах «монегаски» под крылом Нико Ковача постараются взять уверенный старт в чемпионате. Наши прогноз и ставка — победа «Монако» с коэффициентом 1.94. 0

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    «Монако» — «Реймс». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч чемпионата Франции 23 августа 2020 года. Прогноз на «Монако» — «Реймс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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