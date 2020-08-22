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    Добудет ли «СКА-Хабаровск» вторую домашнюю победу подряд?

    «СКА-Хабаровск» — «Факел». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч ФНЛ 22 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Факел»
    Игрок «СКА-Хабаровск»
    В субботу, 22 августа, «СКА-Хабаровском» в 4-м туре розыгрыша ФНЛ на своем поле сыграет с воронежским «Факелом». Начало игры — в 08:00 по мск. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Факел».

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» закончил минувшее первенство ФНЛ на седьмой позиции, набрав в 27 играх 43 балла.

    Летом дальневосточники провели обширную межсезонную подготовку, сыграв шесть товарищеских встреч, выиграв три из них при двух поражениях и одной мировой.

    В текущем розыгрыше первой лиги «армейцы» стартовали с выездной виктории над «Аланией» (4:2), затем поочередно в гостях проиграли «Текстильщику» (0:1) и «Крыльям Советов» (0:2).

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    • В четвертом игровом дне хабаровчане в родных стенах переиграли 1:0 «Волгарь». С шестью набранными пунктами «СКА-Хабаровск» на данный момент находится на девятой позиции в турнирной таблице ФНЛ.

    «Факел»

    В досрочно завершившемся прошлогоднем первенстве ФНЛ «Факел» занял 19 место в турнирной таблице и избежал вылета только из-за расширение дивизиона.

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    По итогам четырех игровых дней клуб из Воронежа набрал четыре очка и расположился на 16 месте в турнирной таблице среди 22 участников.

    Начали воронежцы новое первенство с домашней виктории над новичком «Акроном» из Тольятти (1:0), после чего поочередно уступили «Краснодару-2» (1:3) в гостях и «Балтике» (0:1) дома.

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    В своем последнем проведенном поединке «Факел» в Москве поделил очки с «Велесом», сыграв вничью со счетом 1:1.

    В минувшем сезоне «СКА-Хабаровск» дважды обыграл «Факел»: 1:0 дома и 2:0 на выезде.

    Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Факел»

    «СКА-Хабаровск в целом неплохо проводит домашние встречи, и к тому же удачно в последнее время играет со своим предстоящим противником. Рекомендуем в данном матче ставить на викторию хозяев. Наш прогноз — П1. 0

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    «СКА-Хабаровск» — «Факел». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч ФНЛ 22 августа 2020 года. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Факел». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
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