«Шериф» — «Фола». Прогноз (к. 2.39) и ставки на матч Лиги чемпионов 19 августа 2020 года

В первом квалификационном раунде «Шериф» в Тирасполе на стадионе «Крытой арене» сыграет с «Фолой Эш». Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Шериф» — «Фола».

«Шериф»

В прошлом сезоне «Шериф» завоевал свое очередное чемпионство в Молдове. Тираспольцы на 17 очков опередили «Сфынтул Георге».

По итогам восьми туров нынешнего сезона национального первенства команда занимает привычное первое место. На пять баллов она опережает «Петрокуб».

Клуб выиграл предыдущие девять поединков кряду во всех турнирах. Сильнейший в этой паре сыграет против «Карабаха».

«Фола»

«Фола Эш» стала чемпионом Люксембурга по итогам прошлого сезона. Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса его не удалось доиграть.

За девять туров до завершения первенства его пришлось приостановить. В итоге чемпион опередил «Прогрес» лишь на два очка.

Новая кампания для клуба пока не началась — старт нового чемпионата запланирован на 22 августа. В межсезонье коллектив проиграл бельгийскому «Шарлеруа» (1:2).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,23, тогда как успех гостей оценивается в 13,00, ничья — в 6,55.

Рекомендуем ставить на тотал меньше 2,5 гола за 2,39. 0