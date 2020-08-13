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    У кого прервется серия?

    «Даллас» — «Нэшвилл». Прогноз (2.40) и ставки на матч регулярного чемпионата 13 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Нэшвилл»
    «Даллас» не проигрывает семь матчей кряду
    В четверг, 13 августа, «Даллас» сыграет с «Нэшвиллом» в регулярном чемпионате MLS. Встреча, которая пройдет во Фриско, начнется в 03:30 по московскому времени. Прогноз на «Даллас» — «Нэшвилл».

    «Даллас»

    На момент паузы «Даллас» провел только два матча в регулярном в чемпионате. Не удивительно, что клуб занимает 10-е, третье с конца место в Западной конференции.

    В первом туре техасцы победили на своем поле «Филадельфию Юнион» (2:0). Во втором поединке они потеряли очки, сыграв 2:2 с «Монреаль Импэкт».

    Потенциально команда является лидером — в случае побед в пропущенных матчах возглавит таблицу. Коллектив семь игр кряду не знает поражений при двух ничьих.

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    «Нэшвилл»

    «Нэшвилл» на момент приостановки первенства также провел два тура. Посему клуб также занимает низкое место, а именно предпоследнее, 13-е в Восточной конференции.

    Тем не менее, команда уже на старте сезона показала себя не в лучшей форме. Так, в первом туре она проиграла «Атланте Юнайтед» (1:2).

    Во втором поединке коллектив уступил «Портленд» (0:1). А вместе с товарищеской встрече ранее он не знает побед три игры кряду.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,68, успех гостей оценивается в 4,35, ничья — в 3,90.

    Рекомендуем ставить на тотал больше трех голов за 2,40. 0

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    «Даллас» — «Нэшвилл». Прогноз (2.40) и ставки на матч регулярного чемпионата 13 августа 2020 года. Прогноз на «Даллас» — «Нэшвилл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
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