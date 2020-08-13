«Даллас» — «Нэшвилл». Прогноз (2.40) и ставки на матч регулярного чемпионата 13 августа 2020 года

«Даллас»
На момент паузы «Даллас» провел только два матча в регулярном в чемпионате. Не удивительно, что клуб занимает 10-е, третье с конца место в Западной конференции.
В первом туре техасцы победили на своем поле «Филадельфию Юнион» (2:0). Во втором поединке они потеряли очки, сыграв 2:2 с «Монреаль Импэкт».
Потенциально команда является лидером — в случае побед в пропущенных матчах возглавит таблицу. Коллектив семь игр кряду не знает поражений при двух ничьих.
«Нэшвилл»
«Нэшвилл» на момент приостановки первенства также провел два тура. Посему клуб также занимает низкое место, а именно предпоследнее, 13-е в Восточной конференции.
Тем не менее, команда уже на старте сезона показала себя не в лучшей форме. Так, в первом туре она проиграла «Атланте Юнайтед» (1:2).
Во втором поединке коллектив уступил «Портленд» (0:1). А вместе с товарищеской встрече ранее он не знает побед три игры кряду.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,68, успех гостей оценивается в 4,35, ничья — в 3,90.
Рекомендуем ставить на тотал больше трех голов за 2,40. 0