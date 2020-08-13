«Даллас» — «Нэшвилл». Прогноз (2.40) и ставки на матч регулярного чемпионата 13 августа 2020 года

В четверг, 13 августа, «Даллас» сыграет с «Нэшвиллом» в регулярном чемпионате MLS. Встреча, которая пройдет во Фриско, начнется в 03:30 по московскому времени. Прогноз на «Даллас» — «Нэшвилл».

«Даллас»

На момент паузы «Даллас» провел только два матча в регулярном в чемпионате. Не удивительно, что клуб занимает 10-е, третье с конца место в Западной конференции.

В первом туре техасцы победили на своем поле «Филадельфию Юнион» (2:0). Во втором поединке они потеряли очки, сыграв 2:2 с «Монреаль Импэкт».

Потенциально команда является лидером — в случае побед в пропущенных матчах возглавит таблицу. Коллектив семь игр кряду не знает поражений при двух ничьих.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» на момент приостановки первенства также провел два тура. Посему клуб также занимает низкое место, а именно предпоследнее, 13-е в Восточной конференции.

Тем не менее, команда уже на старте сезона показала себя не в лучшей форме. Так, в первом туре она проиграла «Атланте Юнайтед» (1:2).

Во втором поединке коллектив уступил «Портленд» (0:1). А вместе с товарищеской встрече ранее он не знает побед три игры кряду.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,68, успех гостей оценивается в 4,35, ничья — в 3,90.

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