«Линфилд» — «Дрита». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги чемпионов 11 августа 2020 года

Во вторник, 11 августа, в финале мини-турнира предварительного раунда Лиги чемпионов-2020/21 «Линфилд» из Северной Ирландии сыграет с косовской «Дритой». Поединок пройдет в швейцарском Ньоне и начнется в 196:00 по мск. Прогноз на «Линфилд» — «Дрита».

«Линфилд»

В досрочно завершившемся чемпионате Северной Ирландии «Линфилд» финишировал на первой строке, опередив ближайшего преследователя на два очка и добыл путевку в ЛЧ.

В минувшем евросезоне 54-кратный чемпион Северной Ирландии сперва стартовал в самом престижном евротурнире, где дважды проиграл норвежскому «Русенборгу» (0:2 и 0:4), и переместился в Лигу Европы.

Во втором по значимости еврокубке клуб из Белфаста сперва сломил сопротивление фарерского «ХБ Торсхавна» (1:0 и 2:2), но затем был выбит черногорской «Сутьеской» из-за правила выездного гола (3:2 и 1:2).

В этом сезоне в полуфинале предвариловки «Линфилд» справился с «Тре Фиори» из Сан-Марино, выиграв со счетом 2:0.

«Дрита»

«Дрита» в прошлом сезоне второй раз в истории стала чемпионом Косово. В прошедшем чемпионате страны она только по дополнительным показателям опередила соседей из ФК «Гнилане».

«Интеллигенция» в прошлом своем участие на евроарене смогла выиграть предвариловку Лиги чемпионов-2018/19. В полуфинале косовары переиграли «Санта Колому» (2:0) из Андорры, а в финале мини-турнира одолели гибралтарский «Линкольн Ред Импс» (4:1). Обе победы были добыты по итогам овертайма.

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В первом квалифай раунде ЛЧ «Дрита» дважды уступила «Мальме» (0:3 и 0:2), а перебравшись в ЛЕ она была выбита люксембуржским «Дюделанжем» (1:1 и 1:2).

В полуфинале текущей предвариловке Лиги чемпионов косовары одолели чемпиона Андорры «Интер Эскальдес» со счетом 2:1.

Прогноз и ставки

Прогнозируем, что финальная игра предварительного раунда не будет изобиловать забитыми мячами. Рекомендуем ставить на ТМ 2,5. 0