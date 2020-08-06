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    «Пчелы» добудут очередные три очка?

    «ИФ Фуглафьердур» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 6 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «ИФ Фуглафьердур» — «НСИ Рунавик»
    «НСИ Рунавик»
    6 августа в 17-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «ИФ Фуглафьердур» на своей территории сыграет с «НСИ Рунавиком». Начало — 20:00 по мск. Прогноз на «ИФ Фуглафьердур» — «НСИ Рунавик».

    «ИФ Фуглафьердур»

    С 20 зачетными пунктами «ИФ Фуглафьердур» расположился на шестой позиции в турнирной таблице, значительно оторвавшись от зоны вылета, но много проигрывает еврокубковой зоне.

    За последние четыре проведенные встречи первенства «красно-белые» выиграли лишь раз, дома у аутсайдера «Скалы» (2:0), еще была гостевая ничья с предпоследним «АБ Аргиром» (2:2).

    Две другие игры ИФ проиграл, на своей арене «ХБ Торсхавну» (1:2) и накануне на выезде «Б-36 Торсхавну» (0:2).

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    • В родных стенах в данном чемпионате коллектив пока играет бескомпромиссно, четыре встречи выиграв при четырех поражениях, разница мячей — 13:15.

    «НСИ Рунавик»

    С 32 набранными очками «НСИ Рунавик» расположился на четвертом месте в турнирной таблице, проигрывая второй строке три пункта, а лидеру — восемь.

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    «Желто-черные» крайне неудачно провели две последние игры в чемпионате, поочередно проиграв дома «КИ Клаксвику» и на выезде «ХБ Торсхавну» (по 0:2).

    Все прогнозы на футбол

    До этой серии «пчелы» имели 5-матчевую победную серию и 10-матчевую беспроигрышную.

    На выезде в этом первенстве НСИ выиграл четыре встречи, дважды сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей — 13:7.

    Игра первого круга принесла НСИ домашнюю крупную викторию (5:0), в прошлом первенстве «пчелы» победили трижды — 3:1, 4:2 и 3:1.

    Прогноз и ставки

    В родных стенах ИФ с командами из топ-4 играет не особо хорошо, но зачастую забивает им. Рекомендуем в этой встрече ставить — П2+обе забьют. 0

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    «ИФ Фуглафьердур» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 6 августа 2020 года. Прогноз на «ИФ Фуглафьердур» — «НСИ Рунавик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
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