«ИФ Фуглафьердур» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 6 августа 2020 года

6 августа в 17-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «ИФ Фуглафьердур» на своей территории сыграет с «НСИ Рунавиком». Начало — 20:00 по мск. Прогноз на «ИФ Фуглафьердур» — «НСИ Рунавик».

«ИФ Фуглафьердур»

С 20 зачетными пунктами «ИФ Фуглафьердур» расположился на шестой позиции в турнирной таблице, значительно оторвавшись от зоны вылета, но много проигрывает еврокубковой зоне.

За последние четыре проведенные встречи первенства «красно-белые» выиграли лишь раз, дома у аутсайдера «Скалы» (2:0), еще была гостевая ничья с предпоследним «АБ Аргиром» (2:2).

Две другие игры ИФ проиграл, на своей арене «ХБ Торсхавну» (1:2) и накануне на выезде «Б-36 Торсхавну» (0:2).

В родных стенах в данном чемпионате коллектив пока играет бескомпромиссно, четыре встречи выиграв при четырех поражениях, разница мячей — 13:15.

«НСИ Рунавик»

С 32 набранными очками «НСИ Рунавик» расположился на четвертом месте в турнирной таблице, проигрывая второй строке три пункта, а лидеру — восемь.

«Желто-черные» крайне неудачно провели две последние игры в чемпионате, поочередно проиграв дома «КИ Клаксвику» и на выезде «ХБ Торсхавну» (по 0:2).

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До этой серии «пчелы» имели 5-матчевую победную серию и 10-матчевую беспроигрышную.

На выезде в этом первенстве НСИ выиграл четыре встречи, дважды сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей — 13:7.

Игра первого круга принесла НСИ домашнюю крупную викторию (5:0), в прошлом первенстве «пчелы» победили трижды — 3:1, 4:2 и 3:1.

Прогноз и ставки

В родных стенах ИФ с командами из топ-4 играет не особо хорошо, но зачастую забивает им. Рекомендуем в этой встрече ставить — П2+обе забьют. 0