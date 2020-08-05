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    «Шахтер» Д — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 5 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Д — «Вольфсбург»
    «Шахтер» Д — «Вольфсбург»
    В 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» Д будет принимать «Вольфсбург». Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» 5 августа. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Шахтер» Д — «Вольфсбург».
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 05 Августа 2020 года
    Шахтёр Д
  • Лига Европы. 1/8 финала
    •  Шахтёр Д 19:55 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.95
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    «Шахтер» Д

    В плей-офф Лиги Европы украинская команда попала после вылета из ЛЧ. На стадии 1/16 финала она сразилась с «Бенфикой».

    Первая встреча между этими командами закончилась победой «Шахтера» Д (2:1), после чего в Лиссабоне соперники устроили голевое шоу (3:3). По сумме двух матчей (5:4) дальше прошли «горняки».

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    Первый поединок с «Вольфсбургом» прошел в Германии. На «Фольксваген Арене» оранжево-черные обыграли хозяев со счетом 2:1.

    После возобновления сезона УПЛ «Шахтер» Д победил в семи матчах из десяти. Еще дважды подопечные Луиша Каштру оформили ничью и раз проиграли. В таблице чемпионата «горняки» финишировали первыми с 82 очками на счету.

    «Вольфсбург»

    Немецкий клуб из одноименного города был в своей группе вторым, набрав 11 очков в шести играх. А в плей-офф ЛЕ команда сразилась с «Мальме».

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    • В родных стенах «Вольфсбург» одержал победу с минимальным преимуществом (2:1), а в гостевой встрече «волки» разгромили представителей Швеции со счетом 3:0.

    После поражения от «Шахтера» Д в первой игре 1/8 финала (1:2) команда Оливера Гласнера провела 9 поединков в рамках Бундеслиги, выиграв всего 4 встречи.

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    В последних матчах немецкого первенства «Вольфсбург» уступил «Боруссии» М (0:3), победил «Шальке» (4:1) и крупно влетел «Баварии» (0:4). В таблице чемпионата команда финишировала на 7 месте с 49 баллами в копилке.

    Прогноз и ставка

    Победа «Шахтера» в ответном матче плей-офф Лиги Европы оценивается коэффициентом 2.33, на ничью букмекеры дают котировку 3.60, а на победу «Вольфсбурга» — 3.05.

    Несмотря на поражение в первом поединке, у «Вольфсбурга» сохраняются хорошие шансы на успех. Немцы побегут отыгрываться, но «Шахтер» не позволит себе играть дома закрыто.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.63. 0

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