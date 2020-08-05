«Мальме» — «Хельсинборг». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч чемпионата Швеции 5 августа 2020 года

В 13 туре чемпионата Швеции по футболу «Мальме» 5 августа на стадионе «Шведбанк» сыграет с «Хельсинборгом». Начало игры — в 20:00 по мск. Прогноз на «Мальме» — «Хельсинборг».

«Мальме»

На данный момент «Мальме» возглавляет турнирную таблицу шведского первенства, но второй «Норрчепинг» отстает на один балл при игре в запасе.

«Небесно-голубые» вышли победителями из своих последних пяти встреч чемпионата, три из них они выиграли с разгромным счетом, которые пришлись на минувшие три тура.

В этот период коллектив по 3:0 одолел «Хаммарбю» дома и «Гетеборг» на выезде в последнем игровом дне, а также переиграл «Сириус» (5:2) в гостях.

Правда, в этом промежутке была и неудача. В финале Кубка страны, которой прошел в городе Гетеборг, «Мальме» уступил одноименной команде — 1:2 ОТ.

«Хельсинборг»

«Хельсинборг» идет предпоследним в турнирной таблице чемпионата Швеции. Отметим, что коллектив за 12 проведенных игр добыл одну викторию при семи ничьих и четырех поражениях.

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«Красно-синие» свои последние пять встреч первенства закончили мировыми результатами, а безспроигрышная серия команды составляет семь встреч, где шесть были ничейными.

В этом компромиссном отрезке коллектив поделил очки дома с «Хаммарбю» и «Эребру» (по 1:1), а также в гостях с «Гетеборгом» (1:1), «Фалькенбергом» (2:2) и «Эстерсундом» (0:0).

В минувшем сезоне «Мальме» смог дважды обыграть «Хельсинборг»: 3:0 — дома и 1:0 — на выезде.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мальме» — 1.23, победа «Хельсинборга» — 12.00, ничья — 6.10.

Прогнозируем, что «Мальме» продолжит свое победное шествие в чемпионате, прервав ничейную серию гостей, обыграв дома аутсайдера в «сухую». Рекомендуем ставить — «Мальме» победит и не пропустит. 0