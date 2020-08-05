«Мальме» — «Хельсинборг». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч чемпионата Швеции 5 августа 2020 года

«Мальме»
На данный момент «Мальме» возглавляет турнирную таблицу шведского первенства, но второй «Норрчепинг» отстает на один балл при игре в запасе.
«Небесно-голубые» вышли победителями из своих последних пяти встреч чемпионата, три из них они выиграли с разгромным счетом, которые пришлись на минувшие три тура.
В этот период коллектив по 3:0 одолел «Хаммарбю» дома и «Гетеборг» на выезде в последнем игровом дне, а также переиграл «Сириус» (5:2) в гостях.
Правда, в этом промежутке была и неудача. В финале Кубка страны, которой прошел в городе Гетеборг, «Мальме» уступил одноименной команде — 1:2 ОТ.
«Хельсинборг»
«Хельсинборг» идет предпоследним в турнирной таблице чемпионата Швеции. Отметим, что коллектив за 12 проведенных игр добыл одну викторию при семи ничьих и четырех поражениях.
«Красно-синие» свои последние пять встреч первенства закончили мировыми результатами, а безспроигрышная серия команды составляет семь встреч, где шесть были ничейными.
В этом компромиссном отрезке коллектив поделил очки дома с «Хаммарбю» и «Эребру» (по 1:1), а также в гостях с «Гетеборгом» (1:1), «Фалькенбергом» (2:2) и «Эстерсундом» (0:0).
В минувшем сезоне «Мальме» смог дважды обыграть «Хельсинборг»: 3:0 — дома и 1:0 — на выезде.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мальме» — 1.23, победа «Хельсинборга» — 12.00, ничья — 6.10.
Прогнозируем, что «Мальме» продолжит свое победное шествие в чемпионате, прервав ничейную серию гостей, обыграв дома аутсайдера в «сухую». Рекомендуем ставить — «Мальме» победит и не пропустит. 0