«Арсенал» — «Челси». Прогноз (к. 1.88) и ставки на тоталы в матче Кубка ФА 1 августа 2020 года

В финале Кубка Англии «Арсенал» сыграет с «Челси». Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» 1 августа. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Челси».

«Арсенал»

В 1/32 финала Кубка лондонский коллектив минимально обыграл «Лидс» (1:0), а в следующем раунде он одержал верх над «Борнмутом» (2:1).

В мартовской игре данного турнира «Арсенал» уверенно разобрался с «Портсмутом» (2:0), а в четвертьфинале подопечные Микеля Артеты справились с «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

В полуфинале Кубка ФА «канониры» одолели «Ман Сити» (2:0). После этой игры лондонцы провели два матча в АПЛ.

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В них «Арсенал» потерпел поражение от «Астон Виллы» (0:1) и победил «Уотфорд» (3:2). В таблице чемпионата «пушкари» финишировали на восьмой позиции.

«Челси»

Другая лондонская команда начала свой путь в Кубке с домашней победы над «Ноттингем Форест» (2:0), после чего синие переиграли «Халл» (2:1).

На стадии 1/8 финала Кубка ФА «Челси» прошел «Ливерпуль» (2:0), а четвертьфинал закончился для «аристократов» победой над «Лестером» (1:0).

В полуфинале данного турнира «пенсионеры» одержали верх над «Манчестер Юнайтед» (3:1). А затем в АПЛ подопечные Фрэнка Лэмпарда крупно влетели «Ливерпулю» (3:5).

В последней встрече в рамках Премьер-лиги «Челси» разобрался с «Вулверхэмптоном» (2:0) и занял четвертое место в таблице.

Прогноз и ставка

Победа «Арсенала» в финале Кубка ФА оценивается в 3.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.45, а на победу «Челси» — 2.12.

Победа в турнире — единственный шанс для «Арсенала» попасть в еврокубки на следующий сезон, а для «Челси» — возможность завоевать трофей. В самом молодом дерби Лондона соперники будут играть открыто и матч будет результативным.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.88. 0