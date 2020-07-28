«Интер» — «Наполи». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Серии А 28 июля 2020 года

В 37 туре чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 28 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Наполи».

«Интер»

Миланская команда имеет в своей копилке 76 очков. Без шансов на чемпионство она занимает второе место в турнирной таблице.

Первая игра в Серии А после рестарта закончилась для «Интера» победой над «Сампдорией» (2:1). А после ничьей с «Сассуоло» (3:3) подопечные Антонио Конте взяли верх над «Пармой» (2:1).

Все прогнозы на Серию А

В 29-м туре «нерадзурри» разгромили «Брешию» (6:0), а затем они потерпели поражение от «Болоньи» (1:2). Еще одна потеря очков состоялась для миланцев в игре с «Вероной» (2:2).

Позже «Интер» победил «Торино» (3:1) и СПАЛ (4:0), разошелся миром с «Ромой» (2:2) и «Фиорентиной» (0:0), а также заработал 3 балла в дуэли с «Дженоа» (3:0).

«Наполи»

Неаполитанский клуб находится сейчас на седьмом месте. От «Милана», который расположился в зоне еврокубков, команда отстает на 1 балл.

После победы в Кубке Италии «Наполи» выиграл у «Вероны» (2:0) и СПАЛа (3:1) в чемпионате. А затем подопечные Дженнаро Гаттузо потерпели поражение от «Аталанты» (0:2).

Чуть позже «ослы» в Серии А взяли верх над «Ромой» (2:1) и «Дженоа» (2:1), однако две следующие игры закончились ничейными исходами против «Милана» (2:2) и «Болоньи» (1:1).

В 34-м туре «Наполи» разобрался с «Удинезе» (2:1), но в следующем поединке он уступил «Парме» (1:2). Последний матч завершился для команды Гаттузо победой над «Сассуоло» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.08, на ничью — 3.75, а на победу «Наполи» — 3.50.

В трудном гостевом поединке неаполитанцы будут биться за 3 очка, а немотивированный «Интер» постарается не упустить второе место в таблице. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.62. 0