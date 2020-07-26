«Ювентус» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Серии А 26 июля 2020 года

В 36 туре чемпионата Италии «Ювентус» будет принимать «Сампдорию». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 26 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Сампдория».

«Ювентус»

В ходе 35 туров чемпионата Италии туринский клуб сумел набрать 80 очков. Сейчас он занимает первое место и опережает «Аталанту» на 6 пунктов.

Возобновление Серии А «Ювентус» начал с четырех побед кряду. «Старая синьора» одержала верх над «Болоньей» (2:0), «Лечче» (4:0), «Дженоа» (3:1) и «Торино» (4:1).

А уверенный отрезок туринцев прервал «Милан», который 7 июля обыграл команду Маурицио Сарри со счетом 4:2.

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Затем «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) и «Сассуоло» (3:3), после чего он победил «Лацио» (2:1). В недавней встрече «бьянконери» уступили «Удинезе» (1:2).

«Сампдория»

Коллектив из города Генуя обеспечил себе место в чемпионате на следующий сезон. На данный момент команда имеет 41 очко и находятся на 14 позиции в таблице.

В трех играх после возобновления Серии А «Сампдория» потерпела поражения от «Интера» (1:2), «Ромы» (1:2) и «Болоньи» (1:2).

Затем подопечные Клаудио Раньери победили «Лечче» (2:1) и СПАЛ (3:0). Очередным поражением для «Дории» закончилась встреча с «Аталантой» (0:2).

После этого «Сампдория» обыграла «Удинезе» (3:1), «Кальяри» (3:0) и «Парму» (3:2). В 35-м туре клуб из Генуи влетел дома «Дженоа» (1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Ювентуса» в игре 36-го тура оценивается в 1.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.20, а на победу «Сампдории» — 10.5.

В грядущем матче «Юве» может досрочно оформить чемпионство, однако гости станут в плотную защиту и не позволят туринцам выиграть крупно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.65. 0