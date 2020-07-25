«Зенит» — «Химки». Прогноз (к. 1.61) и ставки на тоталы в матче Кубка России 25 июля 2020 года

В финальном матче Кубка России «Зенит» сыграет с московскими «Химками» на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге. Начало поединка 25 июля в 17:00 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Химки».

«Зенит»

«Зенит» закончил сезон в РПЛ, выиграв турнир. Подопечные Сергея Семака набрали 72 очка, оторвавшись от «Локомотива» на 15 пунктов.

Больше всего впечатляет беспроигрышная серия «сине-бело-голубых», которая достигла отметки в 13 поединков с учетом всех турниров. На просторах России «Зенит» не проигрывает уже 22 матча подряд.

В 9 матчах, сыгранных после карантина, питерский коллектив одержал 8 побед. В прошлых двух турах РПЛ «Зенит» разобрался с «Оренбургом» (1:4) и «Ростовом» (1:2).

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В Кубке команда обыграла «Енисей» 1:2, «Томь» 4:0, «Ахмат» 1:2 ДВ и «Спартак» со счетом 2:1.

«Химки»

В досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место и набрали 54 очка. Команда отобралась в РПЛ на следующий сезон.

Коллектив Сергея Юрана провел лишь один официальный поединок после возобновления матчей. Команда обыграла на выезде «Урал» со счетом 1:3, тем самым добыв себе путевку в финал Кубка России.

Перед этим московский клуб организовал три товарищеских матча. Во всех трех удалось выиграть — 3:0 с «Сатурном», 3:0 со «Спартаком-2» и 4:0 с «Локомотивом-Казанкой».

Последнее поражение «красно-черные» терпели 13 ноября. Во второй половине сезона номинальные гости сыграли 9 матчей, выиграв в шести из них.

В Кубке «Химки» обыгрывали «Авангард» Курс 4:1, «Рубин» 3:0, «Оренбург» 1:2, московское «Торпедо» 5:1 ну и, конечно же, «Урал» 1:3.

Прогноз и ставки

«Зенит» имеет большое преимущество в плане игровых кондиций, поскольку команда давно находится в тонусе благодаря завершению сезона в отличие от «Химок».

«Химки» провели несколько товарищеских встреч, хотя показали, что готовы сражаться за медали, одолев «Урал» — не самого простого соперника из РПЛ.

12.5 и 1.25 — букмекеры практически не верят в успех московского коллектива.

«Зенит» позволял соперникам забивать в свои ворота в 8 играх подряд. Вряд ли в этой игре будет мало голов. «Зенитчики» должны забить хотя бы 2, как они это делали в 8 из 9 последних матчей. «Химки» тоже постараются ответить.

Наши прогноз и ставки — тотал больше 2.5 за 1.61. 0