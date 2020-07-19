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    «Эспаньол» и «Сельта» много не забьют

    «Эспаньол» — «Сельта». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Примеры 19 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Сельта»
    Нолито
    19 июля состоится мтч последнего 38 тура Примеры между «Эспаньолом» и «Сельтой». Команды встретятся в Барселоне« на арене РДЦЕ. Начало в 22:00 мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Сельта».

    «Эспаньол»

    Для «Эспаньола» давно все кончено, поэтому эта игра носит чисто формальный характер. «Попугаи» вылетают из Примеры, набрав 24 очка. Они последние в таблице.

    Команда проиграла 8 последних матчей чемпионата. Последнюю победу коллектив добыл 13 июня над «Алавесом» (2:0) и после этого 9 поединков подряд хозяева не могли выиграть.

    Кроме того, стоит отметить, что «Эспаньол» не забивал в последних четырех турах. «Бело-голубые» проиграли «Леганесу», «Барселоне» и «Валенсии» со счетом 1:0, а также уступили «Эйбару» 0:2.

    «Сельта»

    «Сельте» надо побеждать, чтобы сохранить место в Примере. У команды 36 очков, но сзади поджимает «Леганес», отстающий на один пункт и ведущий борьбу за выживание.

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    «Сельта»не побеждала в шести последних турах — 3 ничьи и 3 поражение. В прошлый раз гости проиграли «Леванте» 2:3, а перед этим уступили «Осасуне» 2:1.

    Обязательно стоит отметить ничью с «Атлетико» 1:1. Если добавить перемирие с «Бетисом» (1:1), то сложится полная картина результатов этого месяца.

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    Добавим, что «кельты» выиграли лишь два выездных матча в нынешнем сезоне.

    Прогноз

    Гостей считают фаворитами противостояния — 5.10 дают на «Эспаньол» и 1.75 предлагают на «Сельту».

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  • 13/07/2020

    • «Сельта» приложит все усилия, чтобы остаться в Примере. Вряд ли от этого матча стоит ждать много голов. Хотя если счет откроет «Эспаньол», то возможно будет забито чуть больше.

    Мы предлагаем поставить на ТМ 2.5. В последних трех домашних матчах «попугаев» забивалось меньше трех голов. То же самое можно сказать про три последних очных противостояния этих команд. 0

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    «Эспаньол» — «Сельта». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Примеры 19 июля 2020 года. Прогноз на «Эспаньол» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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