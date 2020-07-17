«Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Чемпионшипа 17 июля 2020 года

В пятницу, 17 июля, в рамках 45-го тура первенства первой английской лиги «Хаддерсфилд» на своем поле сыграет с «Вест Бромвичем». Начало — в 19:30 по мск. Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич».

«Хаддерсфилд»

«Хаддерсфилд» рискует этом сезоне покинуть Чемпионшип. На данный момент в турнирной таблице коллектив идет на 20 позиции, опережая зону вылета только на три пункта.

После возобновления первенства «терьеры» сперва дважды проиграли, после чего в пяти турах уступили лишь раз, еще одну игру выиграв и три встречи закончив вничью.

В своем последнем проведенном поединке «бело-синие» в гостях разошлись миром с «Шеффилдом Уэнсдей» (0:0), а туром ранее они в родных стенах потерпели фиаско от «Лутон Таун» (0:2).

22 домашние встречи текущего розыгрыша Чемпионшипа принесли «Хаддерсфилду» семь викторий, шесть мировых результатов и девять поражений, разница мячей — 24:29.

«Вест Бромвич»

За два тура до финиша первенства первой английской лиги «Вест Бромвич» находится в турнирной таблице на второй строчке, но третье место опережает всего лишь на один пункт.

Шесть пост-карантинных матчей принесли «дроздам» три победных результата, столько же мировых и одно поражение, которое состоялась в гостях от конкурента за путевку в АПЛ «Брентфорда» (0:1).

В двух предыдущих сыгранных турах они поочередно расписали ничейные исходы на выезде с «Блэкберном» (1:1) и в родных стенах с «Фулхэмом» (0:0).

Все прогнозы на футбол

Гостевая статистика у «Вест Бромвича» в этом турнире первая. В 22 поединках было одержано 12 побед при семи ничьих и трех поражениях, разница мячей — 32:16.

В первом круге «Вест Бромвич» дома взял верх над «Хаддерсфилдом» со счетом 4:2.

Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич»

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Вест Бромвич» — 1.76, победа «Хаддерсфилд» — 4.80, ничья — 3.85.

В случаи потери очков, «Вест Бромвич» рискует потерять вторую строку, а с ней и прямое повышение. Прогнозируем, что гости избегут осечки в грядущем поединке. Наша ставка на эту игру — П2. 0