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    «Вест Бромвич» не даст себя сместить со второго места?

    «Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Чемпионшипа 17 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич»
    «Вест Бромвич»
    В пятницу, 17 июля, в рамках 45-го тура первенства первой английской лиги «Хаддерсфилд» на своем поле сыграет с «Вест Бромвичем». Начало — в 19:30 по мск. Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 17 Июля 2020 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Хаддерсфилд Таун 19:30 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.55
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
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    «Хаддерсфилд»

    «Хаддерсфилд» рискует этом сезоне покинуть Чемпионшип. На данный момент в турнирной таблице коллектив идет на 20 позиции, опережая зону вылета только на три пункта.

    После возобновления первенства «терьеры» сперва дважды проиграли, после чего в пяти турах уступили лишь раз, еще одну игру выиграв и три встречи закончив вничью.

    В своем последнем проведенном поединке «бело-синие» в гостях разошлись миром с «Шеффилдом Уэнсдей» (0:0), а туром ранее они в родных стенах потерпели фиаско от «Лутон Таун» (0:2).

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    • 22 домашние встречи текущего розыгрыша Чемпионшипа принесли «Хаддерсфилду» семь викторий, шесть мировых результатов и девять поражений, разница мячей — 24:29.

    «Вест Бромвич»

    За два тура до финиша первенства первой английской лиги «Вест Бромвич» находится в турнирной таблице на второй строчке, но третье место опережает всего лишь на один пункт.

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    Шесть пост-карантинных матчей принесли «дроздам» три победных результата, столько же мировых и одно поражение, которое состоялась в гостях от конкурента за путевку в АПЛ «Брентфорда» (0:1).

    В двух предыдущих сыгранных турах они поочередно расписали ничейные исходы на выезде с «Блэкберном» (1:1) и в родных стенах с «Фулхэмом» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Гостевая статистика у «Вест Бромвича» в этом турнире первая. В 22 поединках было одержано 12 побед при семи ничьих и трех поражениях, разница мячей — 32:16.

    В первом круге «Вест Бромвич» дома взял верх над «Хаддерсфилдом» со счетом 4:2.

    Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич»

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Вест Бромвич» — 1.76, победа «Хаддерсфилд» — 4.80, ничья — 3.85.

    В случаи потери очков, «Вест Бромвич» рискует потерять вторую строку, а с ней и прямое повышение. Прогнозируем, что гости избегут осечки в грядущем поединке. Наша ставка на эту игру — П2. 0

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    «Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Чемпионшипа 17 июля 2020 года. Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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