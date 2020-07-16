«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч АПЛ 16 июля 2020 года

В 29 туре РПЛ состоится московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА. Команды сыграют на «РЖД Арене» 16 июля. Начало поединка в 20:30 по мск. Прогноз на «Локомотив» — ЦСКА.

«Локомотив»

Пока что «Локомотив» на втором месте, однако теоретически «Краснодар» еще может обогнать. У подопечных Марко Николича 51 очко против 48 у «Краснодара». «Железнодорожникам» нельзя проигрывать, их устроит хотя бы ничья.

Хозяева сыграли четыре раза подряд вничью. Перемирие было с «Крыльями» (1:1), «Сочи» (0:0), «Спартаком» (1:1) и «Уфой» (1:1).

Календарь и таблица РПЛ

Во всех матчах с участием «красно-зеленых», которые проводились после карантина, забивалось не более двух мячей. Эта серия длится уже 6 поединков. Также отметим, что три домашних матча «Локомотива» заканчивались вничью.

ЦСКА

ЦСКА ведет борьбу за Лигу чемпионов. Команда Виктора Гончаренко находится на третьем месте, отставая от «Краснодара» на один пункт. Сейчас гости имеют 47 баллов.

После поражения от «Зенита» (0:4) сразу после перерыва «армейцы» 5 раз оставались непобежденными — 2 ничьи и 3 победы.

ЦСКА обыграл «Спартак» (2:0). Была победа над «Ахматом» и «Оренбургом» с одинаковым результатом 0:4. Прошлый тур был для «красно-синих» сложным — они сыграли вничью с «Рубином» (1:1).

Прогноз

Перед этой встречей букмекеры уравняли шансы команд на победу — 2.65 на «Локо» и 2.80 на ЦСКА. Ничья оценена коэффициентом 3.35.

«Локомотив» Семина проиграл в первом круге 1:0. Также важно добавить, что уже четвертую очную встречу подряд этим команды на двоих забивают не более двух мячей.

Ждем тотал меньше 2.5. Все-таки матч очень важен для обоих коллективов. Учитывая результативность последних матчей, такой вариант очень даже вероятен. 0