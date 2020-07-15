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    Игра на «Сент-Джеймс Парк» будет скромной

    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч АПЛ 15 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
    Стивен Бергвейн
    В 36 туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 15 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Июля 2020 года
    Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 20:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Ньюкасл»

    В 35 турах английской Премьер-лиги клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн завоевал 43 балла, благодаря чему он закрепился в середине таблицы на 13 позиции.

    В первых двух поединках после возобновления чемпионата «Ньюкасл» легко разобрался с «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и разошелся миром с «Астон Виллой» (1:1).

    В конце июня «сороки» успели вылететь из четвертьфинала Кубка Англии, проиграв «Ман Сити» (0:2). Чуть позже команда Стива Брюса разгромила «Борнмут» в АПЛ (4:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    Далее в чемпионате «Ньюкасл» по паре раз обменялся голами с «Вест Хэмом» (2:2), после чего потерпел поражения от «Ман Сити» (0:5) и «Уотфорда» (1:2).

    «Тоттенхэм»

    Представители севера Лондона находятся на расстоянии в два балла от еврокубковой зоны. В турнирной таблице они занимают восьмое место с 52 очками в копилке.

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    • Возобновление сезона «Тоттенхэм» начал с ничьей в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:1), после чего «шпоры» переиграли в дерби «Вест Хэм» (2:0).

    Первое поражение после рестарта лондонцы потерпели в поединке с «Шеффилд Юнайтед» (1:3), а затем подопечные Жозе Моуринью одержали верх над «Эвертоном» (1:0).

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    В ходе 34-го тура «Тоттенхэм» скатал ничейку с «Борнмутом» (0:0), а в недавнем лондонском дерби команда Жозе вырвала победу у «Арсенала» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ньюкасла» в игре 36-го тура АПЛ букмекеры предлагают поставить за 4.60, на ничью — за 3.80, а на победу «Тоттенхэма» — за 1.79.

    В концовке сезоне лондонцы бьются за еврокубки, однако в игре с немотивированным «Ньюкаслом» они не смогут забить много. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.92. 0

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    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч АПЛ 15 июля 2020 года. Прогноз на «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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