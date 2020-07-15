«Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч АПЛ 15 июля 2020 года

В 36 туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 15 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Тоттенхэм».

«Ньюкасл»

В 35 турах английской Премьер-лиги клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн завоевал 43 балла, благодаря чему он закрепился в середине таблицы на 13 позиции.

В первых двух поединках после возобновления чемпионата «Ньюкасл» легко разобрался с «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и разошелся миром с «Астон Виллой» (1:1).

В конце июня «сороки» успели вылететь из четвертьфинала Кубка Англии, проиграв «Ман Сити» (0:2). Чуть позже команда Стива Брюса разгромила «Борнмут» в АПЛ (4:1).

Календарь и таблица АПЛ

Далее в чемпионате «Ньюкасл» по паре раз обменялся голами с «Вест Хэмом» (2:2), после чего потерпел поражения от «Ман Сити» (0:5) и «Уотфорда» (1:2).

«Тоттенхэм»

Представители севера Лондона находятся на расстоянии в два балла от еврокубковой зоны. В турнирной таблице они занимают восьмое место с 52 очками в копилке.

Возобновление сезона «Тоттенхэм» начал с ничьей в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:1), после чего «шпоры» переиграли в дерби «Вест Хэм» (2:0).

Первое поражение после рестарта лондонцы потерпели в поединке с «Шеффилд Юнайтед» (1:3), а затем подопечные Жозе Моуринью одержали верх над «Эвертоном» (1:0).

В ходе 34-го тура «Тоттенхэм» скатал ничейку с «Борнмутом» (0:0), а в недавнем лондонском дерби команда Жозе вырвала победу у «Арсенала» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Ньюкасла» в игре 36-го тура АПЛ букмекеры предлагают поставить за 4.60, на ничью — за 3.80, а на победу «Тоттенхэма» — за 1.79.

В концовке сезоне лондонцы бьются за еврокубки, однако в игре с немотивированным «Ньюкаслом» они не смогут забить много. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.92. 0