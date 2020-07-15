«Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч чемпионата России 14 июля 2020 года

В среду, 14 июля, «Крылья Советов» сыграет в «Краснодаром» в 29-м туре российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Самаре на стадионе «Самара арене», начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Краснодар».

«Крылья Советов»

Из-за неудачных результатов руководство «Крылышек» в прошлом месяце отправило в отставку Миодрага Божовича, место которого занял Андрей Талалаев.

С новым рулевым самарский клуб сперва расписал две мировые, в Москве с «Локомотивом» (1:1) и «Ростовом» (0:0) в родных стенах.

В 27 туре «волжане» переиграли в Туле местный «Арсенал» со счетом 4:2, однако уже в следующем игровом дне они впервые уступили при новом наставнике — в Москве «Динамо» — 0:2.

В турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» с 27 набранными баллами занимают 15 место, отставая от 14 спасительной позиции лишь на одно очко.

13 домашних встреч текущей компании принесли коллективу с берегов Волги только два победных результата, четыре мировые и семь поражений, разница мячей — 13:18.

«Краснодар»

После паузы «Краснодару» сначала пришлось перенести игру с московским «Динамо», затем они получили техническую победу над «Оренбургом».

А потом «быки» выдали 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписали мировую с «Ростовом» (1:1) на выезде, а затем поочередно уступили дома «Зениту» (2:4) и в Казани «Рубину» (0:1). В минувшем игровом дне краснодарцы прервал неудачную серию, разгромив в родных стенах 3:0 «Урал».

С 48 зачетными пунктами «зелено-черные» находятся на третьей строке в турнирной таблице РПЛ, уступая второму «Локомотиву» три очка, но при этом имеют одну игру в запасе. Четвертый ЦСКА отстает всего на один балл.

Все прогнозы на футбол

Гостевая статистика у «Краснодара» в этом чемпионате пока четвертая. В 14 поединках коллектив шесть раз праздновал победу и по четыре раза играл вничью и проигрывал, разница мячей — 21:16.

В первом круге «Краснодар» одолел в Самаре «Крылья Советов» (4:2), в прошлом сезоне «быки» победили дважды: 1:0 — дома и 3:0 — в гостях.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Краснодара» предлагают — 1.91.

На викторию «Крыльев Советов» дают — 4.45, ничья оценена — в 3.75.

«Крылышкам» очень нужны очки для сохранение прописки в элите, однако «быкам» они тоже необходимы, но для прямой путевки в Лигу чемпионов.

Ожидаем, что гости, у которых подбор футболистов мощнее, чем у волжан, добудут три очка в Самаре. Наши прогноз и ставка: П2 за 1.91. 0