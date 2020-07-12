«Викингур» — «АБ Аргир». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 июля 2020 года

12 июля «Викингур» в 12-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу на своем поле примет «АБ Аргир». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Викингур» — «АБ Аргир».

«Викингур»

«Викингур» с 17 набранными очками расположился на пятой позиции в турнирной таблице, уже сильно уступая первой четверке.

За всю турнирную дистанцию «викинги» добыли пять побед, дважды сыграли вничью и четыре встречи проиграли, забить в этих играх удалось 19 голов, пропустили — 15.

Две свои последние игры «черно-голубые» выиграли. Сперва в рамках чемпионата Фарер они в гостях разгромили последнюю «Скалу» (4:0), а накануне в Кубке страны прошли перволиговый «Б-68 Тофтир» (2:0).

Шесть домашних поединков текущего первенства принесли «Викингуру» три виктории, одну ничью и два поражения, разница мячей — 12:8.

«АБ Аргир»

«АБ Аргир» с четырьмя зачетными пунктами находится в зоне вылета, на девятом месте, уступая два балла безопасной позиции.

В 11 поединках текущего фарерского первенства «бордово-голубые» четыре раза сыграли вничью и семь встреч проиграли, разница забитых и пропущенных — 7:31.

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Две последние игры чемпионата аргирцы проиграли дома, поочередно потерпев фиаско от «НСИ Рунавика» (2:3) и «Б-36 Торсхавна» (0:4). В среду они добыли первую викторию в сезоне, одолев в Кубке второлиговый «Ундри» (4:1).

В гостях в этом чемпионате Фарер «АБ аргир» дважды расписал мировую и трижды терпел фиаско, разница мячей — 4:12.

В первом круге на поле «АБ Аргира» коллективы расписали мировую — 0:0.

Прогноз на «Викингур» — «АБ Аргир»

«Викингур» удачно проводит матчи с командами из второй половины турнирки. Ставим в этой встрече на уверенную викторию хозяев. Наши прогноз и ставка: П1 с форой (-2). 0