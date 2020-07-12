ЦСКА — «Рубин». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата России 12 июля 2020 года

В воскресенье, 12 июля, ЦСКА в Москве на своей арене примет казанский «Рубин» в 28-м туре российской Премьер-лиги. Игра начнется в 18:30 по мск. Прогноз на ЦСКА — «Рубин».

ЦСКА

ЦСКА рестартовал очень неудачно, крупно проиграв в родных стенах «Зениту» со счетом 0:4, затем «армейцы» в дерби с «Динамо» расписали безголевую ничью.

А вот в последующих трех поединках «красно-синие» неизменно побеждали «всухую». В этот период были обыграны «Спартак» (2:0) дома и по 4:0 «Ахмат» и «Оренбург» на выезде.

Благодаря этой победной серии и осечек «Краснодара», дружина Гончаренко поднялась на третье лигачемпионовской место, но краснодарские «быки» отстают на балл и имеют еще игру в запасе.

13 домашних матчей текущего розыгрыша РПЛ принесли ЦСКА шесть викторий, три мировых результата и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 14:13.

«Рубин»

«Рубин» находится в середине турнирной таблицы Премьер-лиги. От зоны еврокубков коллектив Слуцкого отстает на три пункта, а зону вылета опережает уже на шесть баллов.

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Казанский клуб неплохо вошел в сезон после карантина, выиграв три встречи при одной ничьей и одном поражении, забив в этих играх четыре гола, пропустил в свои три мяча.

Две минувшие игры принесли «рубиновым» две домашние виктории по 1:0. В этих матчах они переиграли кризисный «Оренбург» и «Краснодар».

У «Рубина» 13 статистика в текущем розыгрыше РПЛ. В 13 матчах казанцы одержали три победы, семь поединков свели вничью и четыре встречи проиграли, разница мячей — 9:14.

Игра первого круга принесла выездную победу ЦСКА (1:0), в прошлом сезоне «армейцы» в Москве выиграли (3:0), а в Казани была ничья — 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ЦСКА — 1.63, победа «Рубина» — 6.55, ничья — 4.15.

Прогнозируем, что неуступчивый «Рубин» даст бой ЦСКА даже на его поле. Рекомендуем в этой встрече поставить на гостей с форой. Наш прогноз и ставка: победа «Рубина» с форой (+1) за 1.81. 0