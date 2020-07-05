«Порту» — «Белененсеш». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Примейры 5 июля 2020 года

В 30 туре чемпионата Португалии «Порту» будет принимать «Белененсеш». Игра пройдет на стадионе «Драгау» 5 июля. Начало встречи — в 23:30 мск. Прогноз на «Порту» — «Белененсеш».

«Порту»

Футбольная команда из одноименного города в Португалии находится сейчас на вершине турнирной таблицы чемпионата с 70 очками, опережая «Бенфику» на 6 пунктов.

Перед приостановкой сезона «Порту» в родных стенах потерпел поражение от «Байера» в ответной игре 1/16 финала ЛЕ (1:3). По сумме двух встреч — 5:2 дальше прошли немцы.

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В домашнем первенстве «драконы» успели обыграть «Санта-Клара» (2:0), а в 24-м туре они разошлись миром с «Риу Аве» (1:1). Рестарт сезона начался для «Порту» с поражения от клуба «Фамаликан» (1:2).

Затем подопечные Сержиу Консейсау одержали верх над «Маритиму» (1:0) и сыграли вничью с «Авеш» (0:0). В двух других встречах сине-белые одолели «Боавишту» (4:0) и «Пасуш де Феррейра» (1:0).

«Белененсеш»

Коллектив из Лиссабона имеет в своем активе 31 балл. На данном этапе чемпионата он находится на 14 месте. От зоны вылета команда оторвалась на 4 пункта.

В четырех последних матчах чемпионата до приостановки сезона «Белененсеш» шел без поражений. Сперва подопечные Нуну Оливейры победили «Боавишту» (2:1) и «Маритиму» (1:0).

Затем «пирожные» обошлись без голов в матчах с «Риу Аве» (0:0) и «Фамаликан» (0:0). Рестарт сезона лиссабонский коллектив начал с победы над клубом «Авеш» (2:0).

А после ничьей с «Виторией» Гимарайнш (1:1) «Белененсеш» уступил «Пасуш де Феррейра» (1:2) и «Спортингу» (1:3). В 29-м туре Примейры команда Нуну Оливейры скатала ничейку с «Тонделой» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Порту» в игре 30-го тура чемпионата Португалии букмекеры дают коэффициент 1.23, на ничью — 6.30, а на победу «Белененсеш» — 13.0.

Наши прогноз и ставка — «Порту» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.71. 0