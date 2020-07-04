«Крылья Советов» — «Ростов». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата России 4 июля 2020 года

В субботу, 4 июля, в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» на «Самара Арене» примут «Ростов». Начало встречи запланировано на 18:30 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Ростов».

«Крылья Советов»

В турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» с 23 набранными очками после 25 матчей находятся в зоне вылета, на 15 месте. От 14 безопасной строки коллектив отделяет два пункта.

С приходом нового главного тренера Талалаева, «волжане» провели очень хороший матч против «Локомотива» в Москве, сыграв вничью 1:1, упустив победу в уже компенсированное к игре время.

Этой мировой самарцы прервали свою 3-матчевую проигрышную серию, где два поединка прошли уже после рестарта. В них они дома уступили 2:4 «Ахмату» и в гостях 1:2 «Зениту».

На «Самара Арене» «Крылышки» в этом чемпионате победили лишь дважды в 12 поединках, три встречи свели вничью и семь матчей проиграли, разница мячей составляет — 13:18.

«Ростов»

«Ростов» в турнирной таблице российского первенства идет на четвертом месте, проигрывая три очка третьей строке, но сыграв на один поединок больше.

В пост-карантинный период «комбайнеры» провели три встречи, набрав в них четыре пункта. Сперва они молодежным составом из-за вспышки ковида в команде были разгромлены в Сочи местным клубом — 1:10.

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После чего «желто-синие» в родных стенах переиграли тульский «Арсенал» (2:1), а накануне ушли на девятой компенсированной минуте от поражения в домашней игре с «Краснодаром» — 1:1.

12 гостевых матчей текущего чемпионата принесли «Ростову» четыре победных результата, три встречи команда свела вничью и пять раз проиграла, разница мячей — 21:31.

В первом круге «Ростов» на своей арене одолел «Крылышки» (2:1), в прошлом сезоне дважды выиграли самарцы по 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Крыльев Советов» — 2.75, победа «Ростова» — 2.85, ничья — 3.40.

«Волжане», которые продемонстрировали в минувшем матче неплохие физические кондиции и имеющие на один день больше отдыха, вполне могут рассчитывать на очки в родных стенах. Наши прогноз и ставка: 1Х за 1.55. 0