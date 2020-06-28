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    Одержит ли «Интер» победу на «Эннио Тардини»?

    «Парма» — «Интер». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 28 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Интер»
    Антонио Конте
    В воскресенье, 28 июня, «Парма» на своем поле примет «Интер» в рамках 28-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эннио Тардини», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Парма» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Июня 2020 года
    Парма
  • Парма
    •  Парма 22:45 Интер Интер
  • Милан
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    «Парма»

    «Парма» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 39 очков.

    «Крестоносцы» одержали 11 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели десять поражений.

    В июне подопечные Роберто Д'Аверсы разошлись миром с «Торино» (1:1) и разгромили «Дженоа» (4:1).

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    После травмы у «Пармы» восстанавливается полузащитник Дрисса Камара.

    «Интер»

    Миланский «Интер» расположился на третьей позиции в турнирной таблице Серии А с 58 баллами.

    На счету «нерадзурри» 17 побед, семь ничьих и три поражения в 27 сыгранных турах.

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    • После рестарта первенства команда Антонио Конте одолела «Сампдорию» (2:1), а также поделила очки с «Сассуоло» (3:3).

    Календарь и таблица Серии А

    Среди травмированных у «Интера» значатся Марцело Брозович, Матиас Весино и Стефано Сенси. Из-за дисквалификации не сыграет Милан Шкриньяр.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Интера» — 1.61, победа «Пармы» — 6.80, ничья — 3.90.

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    «Нерадзурри» обладают одной из самых опасных атакующих линий в Серии А, которую серьезно усилил пришедший в начале года Кристиан Эриксен.

    Об атакующих успехах команды Конте говорят июньские встречи, в которых она забила сразу пять голов.

    Поскольку «крестоносцы» пропустили по голу от аутсайдеров, то уж миланцы просто обязаны забивать хотя бы два мяча, поэтому наш прогноз — «индивидуальный тотал "Интера" больше 1,5» за 1.71.

    Еще один интересный вариант — «гости не проиграют и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.20. 0

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    «Парма» — «Интер». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 28 июня 2020 года. Прогноз на «Парма» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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