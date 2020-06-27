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    Ожидать ли от матча в Бремене большой результативности?

    «Вердер» — «Кельн». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Бундеслиги 27 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Кельн»
    Гебре Селассие
    В 34 туре чемпионата Германии «Вердер» будет принимать «Кельн». Игра пройдет на «Везерштадион» 27 июня. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Вердер» — «Кельн».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Июня 2020 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 16:30 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 4.35
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  • 4.85
  • Ставка!
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    «Вердер»

    Бременский клуб застрял на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав всего 28 очков в 33 матчах чемпионата.

    Возобновление текущего сезона Бундеслиги началось для «Вердера» с крупного поражения от «Байера» на своем поле (1:4). Однако уже в следующем матче зелено-белые одержали верх над «Фрайбургом» (1:0).

    Позже подопечные Флориана Кофельдта заработали 4 балла в противостояниях с «Боруссией» М (0:0) и «Шальке» (1:0).

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    Но в других двух матчах «Вердер» потерпел поражения от «Айнтрахта» (0:3) и «Вольфсбурга» (0:1). А после разгрома «Падерборна» (5:1) бременцы оказались слабее «Баварии» (0:1) и «Майнца» (1:3).

    «Кельн»

    Футбольному клубу из одноименного города удалось закрепиться в Бундеслиге на следующий сезон. На данный момент эта команда находится на 14 месте в таблице с 36 очками на счету.

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  • 10/06/2020

    • Последний раз «Кельн» выигрывал в чемпионате 6 марта. Тогда в гостях «козлы» одолели «Падерборн» (2:1). А перед самой паузой они потерпели поражение от «Боруссии» М (1:2).

    Рестарт сезона начался для красно-белых с двух ничейных встреч с «Майнцем» (2:2) и «Фортуной» (2:2), а позже команда осталась без очков в играх с «Хоффенхаймом» (1:3) и «РБ Лейпцигом» (2:4).

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    В 30-м туре Бундеслиги «Кельн» разбежался миром с «Аугсбургом» (1:1), после чего он уступил «Униону» (1:2) и «Байеру» (1:3). В послежнем туре команда Маркуса Гисдоля обменялась забитыми мячами с «Айнтрахтом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вердера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью — 4.70, а на победу «Кельна» — 4.90.

    «Вердер» еще может спастись, попав в зону борьбы за выживание. Ему необходимо побеждать и надеяться на осечки «Фортуны». Однако голевой феерии на «Везерштадион» не будет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 за 1.78. 0

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    «Вердер» — «Кельн». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Бундеслиги 27 июня 2020 года. Прогноз на «Вердер» — «Кельн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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