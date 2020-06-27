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    Обгонит ли «Уфа» спартаковцев в таблице РПЛ?

    «Спартак» — «Уфа». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата России 27 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Уфа»
    Вадим Евсеев
    В субботу, 27 июня, «Спартак» примет на своем поле «Уфу» в рамках 24 тура чемпионата России. Встреча на «Открытие Арене» начнется в 16:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Июня 2020 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 16:30 Уфа Уфа
  • Уфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 6.80
  • Ставка!
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    «Спартак»

    В феврале красно-белые выиграли коммерческий турнир «Кубок Париматч Премьер», обыграв «Ростов» (2:1), уступив «Локо» (1:1, 2:4 по пенальти) и справившись с сербским «Партизаном» (3:2).

    В первом после зимнего перерыва матче «Спартак» одержал гостевую победу над «Динамо» (2:0), а затем в 1/4 финала Кубка России «Спартак» на своем поле одолел ЦСКА со счетом 3:2 в экстра-тайме.

    Затем красно-белые дома уступили «Краснодару» (0:1), пропустив мяч из-за пенальти в концовке матча. Перед паузой в РПЛ «Спартак» в гостях одолел «Оренбург» (3:1).

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    Во время подготовки к возобновлению турнира «Спартак» провел контрольный матч с «Динамо» (0:2). Также красно-белые расстались с Андре Шюррле, Лоренсо Мельгарехо и Аязом Гулиевым.

    В первом матче после рестарта РПЛ красно-белые в гостях победили тульский «Арсенал» (3:2), ведя 3:0 и дважды пропустив на последних минутах.

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  • 20/06/2020

    • После 23 туров РПЛ «Спартак» с 31 очком идет на 6-м месте. Разница мячей 27-25, по 5 голов забили Эсекиэль Понсе и Йордан Ларссон, по 4 гола у Самюэля Жиго и Зелимхана Бакаев.

    «Уфа»

    После зимней паузы башкирцы успели провести три матча, все три из которых завершились нерезультативно, поскольку команде Евсеева пришлось играть с лидерами турнира.

    Сперва «горожане» уступили на выезде «Краснодару» со счетом 0:2. Затем «Уфа» разошлась миром на выезде с одинаковым счетом по 0:0, сначала с «Зенитом», а потом и с московским ЦСКА.

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  • 22/06/2020

    • После перерыва из-за карантина уфимский клуб стартовал в РПЛ с домашней победы над «Тамбовом» со счетом 2:1, играя в большинстве.

    Отметим, что в уфимском клубе зафиксирован положительный результат теста на коронавирус — нападающий Андрес Вомбергар находится на карантине, хотя в клубе это и не разглашают.

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    После 23 туров РПЛ «Уфа» с 30 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 18-20, 4 гола забил Даниил Фомин.

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом круге «Уфа» победила дома со счетом 1:0. В прошлом сезоне «Уфа» победила дома 2:0, но уступила в Москве 0:1.

    Прогноз и ставки

    На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 1,60, на ничейный результат в основное время — 3,85, а на победу «Уфы» — 6,50.

    «Спартак» едва не упустил победу в Туле, матч с «Уфой» тоже будет непростым, но прогнозируем, что красно-белые не проиграют.

    Уфимцы мало забивают, но и пропускают немного — матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1.70 и «Обе забьют — нет» за 1.65. 0

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    «Спартак» — «Уфа». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата России 27 июня 2020 года. Прогноз на «Спартак» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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