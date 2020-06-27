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    Сохранит ли «РБ Лейпциг» третье место в таблице?

    «Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Бундеслиги 27 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «РБ Лейпциг»
    Тимо Вернер
    В 34 туре чемпионата Германии «Аугсбург» будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на «ВВК Арене» 27 июня. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «РБ Лейпциг».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Июня 2020 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 16:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.70
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.38
  • Ставка!
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    «Аугсбург»

    Команда из одноименного города билась весь сезон за выживание. Сейчас она находится на 15 месте в турнирной таблице с 36 очками, благодаря чему опережает зону вылета на 6 пунктов.

    На вынужденную паузу в футболе «Аугсбург» уходил с четырьмя поражениями кряду. Неприятная полоса началась с проигрышного матча с «Байером» (0:2), а позже «Фуггеры» влетели «Боруссии» М (2:3), «Баварии» (0:2) и «Вольфсбургу» (1:2).

    Рестарт сезона оказался для подопечных Хейко Херрлиха победным. В 27-м туре его коллектив разнес «Шальке» (0:3). Следующий матч закончился в нулевую ничью в дуэли с «Падерборном» (0:0), а затем эта команда уступила «Герте» (0:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В двух первых матчах летнего отрезка «Аугсбург» разошелся миром с «Кельном» (1:1) и одержал верх над «Майнцем» (1:0). 17 числа «Фуггеры» были слабее «Хоффенхайма» (1:3). В последнем же туре они обменялись голами в игре с «Фортуной» (1:1).

    «РБ Лейпциг»

    В текущем сезоне команда из Лейпцига в определенный период боролась за чемпионство. Однако теперь ей важно обеспечить себе позицию в зоне Лиги чемпионов.

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  • 22/06/2020

    • После 33 туров «РБ Лейпциг» идет третьим с 63 баллами в запасе. Ниже находятся «Боруссия» М с 62 очками и «Байер» с 60.

    После выхода из карантина «быки» выступают равными отрезками, чередуя ничьи победами. Сперва команда Юлиана Нагельсманна разошлась миром с «Фрайбургом» (1:1), а позже она разнесла «Майнц» (5:0).

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    В других встречах «РБ Лейпциг» обменялся голами с «Гертой» (2:2), взял верх над «Кельном» (4:2), заработал очко в матче с «Падерборном» (1:1), прихлопнул «Хоффенхайм» (2:0), скатал мировую с «Фортуной» (2:2), а также потерпел первое за долгое время поражение, влетев «Боруссии» Д (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Аугсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7.30, на ничью — 5.30, а на победу «РБ Лейпцига» — 1,41.

    У команды Нагельсманна имеется огромная турнирная мотивация. На кону место в Лиге чемпионов на следующий сезон, поэтому с первых минут Вернер и компания будут активничать в нападении. Наши прогноз и ставка — победа «РБ Лейпцига» с форой -1 за 1.62. 0

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    «Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Бундеслиги 27 июня 2020 года. Прогноз на «Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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