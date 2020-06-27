«Атлетико» — «Алавес». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч Ла Лиги 27 июня 2020 года

В 32 туре чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Алавес». Игра пройдет на «Ванда Метрополитано» 27 июня. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Алавес».

«Атлетико»

После рестарта сезона клуб из Мадрида сумел подняться на 3 место, набрав 55 очков. Сейчас эта команда оттеснила «Севилью», которую опережает на два балла.

Возобновление сезона началось с ничейного результата. В 28-м туре «Атлетико» расписал мировую с «Атлетиком» (1:1) на выезде.

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Однако позже «индейцы» разбили «Осасуну» (5:0), переиграли «Вальядолид» (1:0) и «Леванте» (1:0). Тем самым беспроигрышная серия команды во всех турнирах составляет 11 матчей.

«Алавес»

Баскская команда из города Витория-Гастейс набрала 35 очков. Благодаря этому она занимает 13-е место и пока может не сильно переживать относительно вылета из элитного дивизиона.

В позапрошлом туре коллектив гостил у «Сельты» и был уничтожен соперником со счетом 0:6. Любопытно, что в трех играх после рестарта «Алавес» не покидал поле без удалений.

В четырех поединках после карантина клуб одержал одну победу при трех поражениях. Тем самым он выиграл лишь раз в предыдущих шести матчах.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30, тогда как успех гостей оценивается в 12,00, ничья — в 5,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Атлетико» выиграет, и обе команды забьют за 3,80. 0