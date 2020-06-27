«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч АПЛ 27 июня 2020 года

В 32 туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Вулверхэмптон». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 27 июня. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон».

«Астон Вилла»

Футбольная команда из Бирмингема имеет в своем запасе всего 27 очков. На данном этапе турнира она располагается на 19 месте в таблице. Для выхода из красной зоны ей нужно отыграть один пункт.

Последний раз «Астон Вилла» дарила своим фанатам победу еще в конце января.

В чемпионате Англии «кларетовые» остались без набранных баллов в матчах с «Борнмутом» (1:2), «Тоттенхэмом» (2:3) и «Саутгемптоном» (0:2). Позже в АПЛ «Астон Вилла» не справилась с «Лестером» (0:4).

Календарь и таблица АПЛ

Рестарт сезона начался для команды с ничьей в игре с «Шеффилд Юнайтед» (0:4), затем подопечные Дина Смита были слабее «Челси» (1:2), а в прошлом туре разошлись миром с «Ньюкаслом» (1:1) в гостях.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» борется за место в топ-5 АПЛ. У хозяев 46 очков после 31 тура. Уже семь туров подряд команда не проигрывает в чемпионате.

В последних пяти поединках Премьер-лиги «Вулвз» смогли четырежды победить и один раз сыграть вничью.

Сначала были триумфы в играх против «Норвича» дома (3:0), «Тоттенхэма» на выезде (3:2) и «Вест Хэма» (2:0) в гостях. А перед карантином была зафиксирована нулевая ничья с «Брайтоном» (0:0).

В прошлом туре «Волки» переиграли дома «Борнмут» (1:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,75, ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Вулверхэмптон» выиграет, и обе команды забьют за 3,90. 0