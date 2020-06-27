ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лоран КосельниГнев и ревность. Во Франции сожалеют о досрочном завершении сезона «Барселона»Примера. «Атлетико» выиграл у «Леванте», «Барса» одолела «Атлетик», «Реал» победил «Мальорку» Фил Фоден и Н'Голо КантеАПЛ. «Ливерпуль» — чемпион, «МЮ» крупно обыграл «Шеффилд», «Ман Сити» проиграл «Челси»
  • 00:11
    • «Ливерпуль» стал чемпионом Англии
  • 00:26
    • «Челси» обыграл «Ман Сити» после удаления Фернандиньо
  • 00:45
    • «Ливерпуль» установил рекорд АПЛ
  • 21:36
    • «Ростов» сыграет против тульского «Арсенала» основным составом — СМИ
  • 22:34
    • «Валенсия» потерпела поражение в 31-м туре Ла Лиги
  • 21:59
    • «Арсенал» на выезде одолел «Саутгемптон»
  • 21:20
    • ЦСКА предложил контракт польскому вингеру — СМИ
    Все новости спорта

    Обойдет ли «Вулверхэмптон» «МЮ»?

    «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч АПЛ 27 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Астон Виллу Прогнозы на Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»
    «Вулвз» борется за выход в Лигу чемпионов
    В 32 туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Вулверхэмптон». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 27 июня. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Июня 2020 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 14:30 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулверхэмптон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.60
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
    •

    «Астон Вилла»

    Футбольная команда из Бирмингема имеет в своем запасе всего 27 очков. На данном этапе турнира она располагается на 19 месте в таблице. Для выхода из красной зоны ей нужно отыграть один пункт.

    Последний раз «Астон Вилла» дарила своим фанатам победу еще в конце января.

    В чемпионате Англии «кларетовые» остались без набранных баллов в матчах с «Борнмутом» (1:2), «Тоттенхэмом» (2:3) и «Саутгемптоном» (0:2). Позже в АПЛ «Астон Вилла» не справилась с «Лестером» (0:4).

    Календарь и таблица АПЛ

    Рестарт сезона начался для команды с ничьей в игре с «Шеффилд Юнайтед» (0:4), затем подопечные Дина Смита были слабее «Челси» (1:2), а в прошлом туре разошлись миром с «Ньюкаслом» (1:1) в гостях.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» борется за место в топ-5 АПЛ. У хозяев 46 очков после 31 тура. Уже семь туров подряд команда не проигрывает в чемпионате.

  • Трансферный дайджест. 16-22 июня
  • Перейдет ли в «Ливерпуль» хавбек «Барселоны», покинет ли «Рому» защитник, переберется ли игрок «Тоттенхэм» в Италию и другие трансферные новости последних дней
  • 22/06/2020

    • В последних пяти поединках Премьер-лиги «Вулвз» смогли четырежды победить и один раз сыграть вничью.

    Сначала были триумфы в играх против «Норвича» дома (3:0), «Тоттенхэма» на выезде (3:2) и «Вест Хэма» (2:0) в гостях. А перед карантином была зафиксирована нулевая ничья с «Брайтоном» (0:0).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    В прошлом туре «Волки» переиграли дома «Борнмут» (1:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,75, ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вулверхэмптон» выиграет, и обе команды забьют за 3,90. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.32
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Рига — Лиепая
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ахмат — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч ЭБ/Стреймур — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.37
  • Экспресс дня 26 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Рики Пуч
  • Юный волшебник — решение проблем «Барселоны». Каталонцы с трудом обыграли «Атлетик»
    • 13:48 24/06/2020     Оливье Жиру принес победу «Челси»
  • Жиру не смирился с желанием «Челси» строить новую атаку
    • 00:55 22/06/2020     Мохаммед Салах
  • На расстоянии вытянутой руки. «Ливерпуль» практически стал чемпионом АПЛ
    • Вчера в 13:30
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч АПЛ 27 июня 2020 года. Прогноз на «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.90
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие