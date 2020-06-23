«Верона» — «Наполи». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Серии А 23 июня 2020 года

В 27 туре чемпионата Италии «Верона» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Маркантонио Бентегоди» 23 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Верона» — «Наполи».

«Верона»

Итальянский клуб из Вероны находится сейчас на седьмом месте в таблице с 38 баллами на счету. От «Наполи», идущего шестым, команда отстает на 1 пункт.

В 2020-м году «Верона» проиграла всего 1 поединок из 9. Новый год начался для желто-синих с побед над СПАЛом (2:0) и над «Дженоа» (2:1), после чего была ничья во встрече с «Болоньей» (1:1).

В 21-м туре «мастифы» крупно переиграли «Лечче» (3:0), а затем они дважды разошлись миром с «Миланом» (1:1) и «Лацио» (0:0).

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Перед паузой «Верона» одолела «Юве» (2:1), заработала 1 очко в матче с «Удинезе» (0:0) и уступила «Сампдории» (1:2). После рестарта сезона команда Ивана Юрича взяла верх над «Кальяри» (2:1).

«Наполи»

В ходе 26 матчей итальянского первенства неаполитанский коллектив набрал 39 очков. В таблице чемпионата он расположился на шестой позиции.

Последний раз «Наполи» обходился без набранных баллов в 23-м туре. Тогда у себя дома подопечные Дженнаро Гаттузо потерпели поражение от «Лечче» (2:3).

Позже в Кубке Италии «маленькие ослы» переиграли «Интер» (1:0), затем в Серии А они оказались сильнее «Кальяри» (1:0) и «Брешии» (2:1). Неплохо «партенопейцы» выступили и в Лиге чемпионов, обменявшись голами с «Барсой» (1:1).

После еврокубков «Наполи» обыграл «Торино» (2:1). Рестарт сезона начался с ничьей в ответной встрече с «Интером» в Кубке (1:1), а в финале команда Гаттузо победила «Ювентус» в серии пенальти (0:0, 2:4).

Прогноз и ставка

На победу «Вероны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.85, на ничью — 3.75, а на победу «Наполи» — 1.96.

Игра прямых конкурентов за еврокубковые места пройдет осторожно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.63. 0