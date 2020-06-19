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    Как завершится встреча аутсайдеров РПЛ?

    «Крылья Советов» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 19 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Ахмат»
    Никита Чернов
    В пятницу, 19 июня, «Крылья Советов» на своем поле примут «Ахмат» в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Самаре, начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Крылья Советов» — «Ахмат».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Июня 2020 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 18:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» занимают 15-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 22 очка.

    Самарская команды в нынешнем сезоне одержала шесть побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

    На вынужденный перерыв подопечные Миодрага Божовича ушли после поражения от «Тамбова» (0:3), хотя перед этим им удалось одолеть «Рубин» (1:0).

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    «Крыльям» в предстоящем матче не помогут травмированный Максим Канунников и дисквалифицированный Деян Радонич.

    «Ахмат»

    «Ахмат» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 20 набранными очками.

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  • 16/06/2020

    • Грозненцы записали на свой счет четыре победы, восемь ничьих и десять поражений.

    В мартовских матчах команда Игоря Шалимова потерпела поражения от «Локомотива» (0:1) и московского «Динамо» (0:3).

    Календарь и таблица РПЛ

    После травм у «Ахмата» восстанавливаются Антон Швец и Магомед Мусалов.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Крыльев Советов» — 2.70, победа «Ахмата» — 2.85, ничья — 3.20.

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    Встреча двух аутсайдеров имеет для них огромное значение, ведь до завершения чемпионата остается мало времени, за которое нужно успеть покинуть опасную зону.

    Выделить фаворита действительно сложно, тем более что обе команды проводят ужасный сезон, но все же не подсознательном уровне мы больше верим в коллектив Божовича.

    Дело в том, что грозненцы плохо играют на выезде в этом сезоне, так что победы от них точно не ждем. Наши прогноз и ставка — «победа "Крыльев Советов" с форой 0» за 1.90.

    Также можно попробовать поставить на ничью. В текущей ситуации она вряд ли кого-то устроит, но будет выглядеть логичной в матче двух равных по силе команд. 0

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