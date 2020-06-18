«Алавес» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Ла Лиги 18 июня 2020 года

В 29 туре чемпионата Испании «Алавес» будет принимать «Реал Сосьедад». Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса» 18 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Алавес» — «Реал Сосьедад».

«Алавес»

Баскский клуб, который базируется в городе Витория-Гастейс, заработал 32 очка в 28 матчах Примеры. На данном этапе чемпионата он расположился на 15 строчке, опередив зону вылета на 7 пунктов.

До приостановки сезона в Испании «Алавес» завоевал две победы в пяти матчах. Одна из них была зафиксирована в 23-м туре в противостоянии с «Эйбаром» у себя дома (2:1).

В следующем поединке чемпионата «славные» остались без набранных баллов в дуэли с «Мальоркой» (0:1). Неделей позже они взяли верх над «Атлетиком» (2:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

Перед самой паузой «Алавес» разбежался миром с «Леганесом» (1:1) и «Валенсией» (1:1), а выход из карантина обернулся для команды Аcьера Гаритано поражением от «Эспаньола» (0:2).

«Реал Сосьедад»

Еще один представитель Страны Басков занял последнее место в зоне Лиги чемпионов с 47 очками. В спину этому коллективу дышат «Хетафе» и «Атлетико», имеющие по 46 баллов.

Перед паузой в футболе «Реал Сосьедад» успел сразиться в Баскском дерби с «Атлетиком», в котором команда Иманоля Альгуасиля победила с минимальной разницей в счете (2:1).

Позже в полуфинале Кубка Короля «королевский» прошел «Мирандес» по сумме двух матчей 3:1. А между поединками в Кубке бело-голубые прихлопнули «Валенсию» (3:0) и «Вальядолид» (1:0) в Примере.

Победная серия команды Иманоля Альгуасиля была прервана на «Камп Ноу» в матче с «Барсой» (0:1), а в 24-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» переиграл «Эйбар». В первой встрече после рестарта баскский клуб разошелся миром с «Осасуной» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Алавеса» в грядущем матче букмекеры дают коэффициент 4.20, на ничью — 3.45, а на победу «Алавеса» — 1.97.

«Реал Сосьедад» должен выкладываться на максимум в каждой игре, если команда желает заполучить право сыграть в ЛЧ. В гостях она попытается переиграть «Алавес», однако «славные» не будут висеть на своих воротах с первых минут и найдут момент в чужой штрафной.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 с коэффициентом 1.65. 0