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    Закрепится ли «Пяст» на втором месте?

    «Ягеллония» — «Пяст». Прогноз (к. 4.60) и ставки на матч чемпионата Польши по футболу 14 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Ягеллония» — «Пяст»
    «Пяст» идет на второй строчке
    В воскресенье, 14 июня, «Ягеллония» на своем поле примет «Пяст» в рамках 30-го тура польской Экстраклассы. Встреча, которая пройдет в Белостоке, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Ягеллония» — «Пяст».

    «Ягеллония»

    После 29 туров чемпионата Польши «Ягеллония» занимает седьмое место. В активе команды, которая уже обеспечила себе участие в чемпионском раунде, 44 очка.

    Вместе с тем, отставание в шесть очков от грядущего соперника позволяет клубу занять даже вторую строчку по итогам первенства. До третьей позиции — лишь два балла.

    Шансы на это кажутся более явными, если посмотреть на форму команды. В шести предыдущих матчах он не знает поражений, выиграв в четырех из них.

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    «Пяст»

    «Пяст» занимает второе место в турнирной таблице польской Экстраклассы. Коллектив имеет на своем счету 50 очков.

    «Красно-синие» одержали 15 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.

    После возобновления сезона подопечные Вальдемара Форналика успели обыграть «Вислу» (4:0) и «Корону» (2:1). В прошлом туре они потеряли очки, сыграв 0:0 с «Гурником».

    Из Кубка Польши «Пяст» вылетел на стадии четвертьфинала, уступив в марте «Лехии» (1:2).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех гостей оценивается в 2,70, ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ягеллония» выиграет, и обе команды забьют за 4,60. 0

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    «Ягеллония» — «Пяст». Прогноз (к. 4.60) и ставки на матч чемпионата Польши по футболу 14 июня 2020 года. Прогноз на «Ягеллония» — «Пяст». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.60
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