«Ягеллония» — «Пяст». Прогноз (к. 4.60) и ставки на матч чемпионата Польши по футболу 14 июня 2020 года

«Ягеллония»
После 29 туров чемпионата Польши «Ягеллония» занимает седьмое место. В активе команды, которая уже обеспечила себе участие в чемпионском раунде, 44 очка.
Вместе с тем, отставание в шесть очков от грядущего соперника позволяет клубу занять даже вторую строчку по итогам первенства. До третьей позиции — лишь два балла.
Шансы на это кажутся более явными, если посмотреть на форму команды. В шести предыдущих матчах он не знает поражений, выиграв в четырех из них.
«Пяст»
«Пяст» занимает второе место в турнирной таблице польской Экстраклассы. Коллектив имеет на своем счету 50 очков.
«Красно-синие» одержали 15 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.
После возобновления сезона подопечные Вальдемара Форналика успели обыграть «Вислу» (4:0) и «Корону» (2:1). В прошлом туре они потеряли очки, сыграв 0:0 с «Гурником».
Из Кубка Польши «Пяст» вылетел на стадии четвертьфинала, уступив в марте «Лехии» (1:2).
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех гостей оценивается в 2,70, ничья — в 3,30.
Рекомендуем ставить на то, что «Ягеллония» выиграет, и обе команды забьют за 4,60. 0