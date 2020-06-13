«Бешикташ» — «Антальяспор». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч турецкой Суперлиги 13 июня 2020 года

В 27 туре чемпионата Турции «Бешикташ» будет принимать «Антальяспор». Игра пройдет на стадионе «Водафон Парк» 13 июня. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Бешикташ» — «Антальяспор».

«Бешикташ»

Команда из одноименного стамбульского района имеет 44 очка, которые были заработаны в 26 встречах. На данный момент этот клуб находится на пятом месте и отстает от зоны Лиги Европы на 5 пунктов.

Последний раз до паузы «Бешикташ» оставался без набранных баллов 14 февраля. В тот день подопечные Сергена Ялчина потерпели выездное поражение от «Башакшехира» (0:1).

Следующая встреча завершилась для «черных орлов» ничьей в противостоянии с «Трабзонспором» (2:2).

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В 24-м и 25-м турах Суперлиги «Бешикташ» обыграл «Аланияспор» (2:1) и «Анкарагюджю» (2:1). Перед самой паузой подопечные Сергена Ялчина разошлись миром с «Галатасараем» в стамбульском дерби (0:0).

«Антальяспор»

Турецкая футбольная команда из города Анталья находится сейчас на 11 месте в общекомандном рейтинге Суперлиги. В ходе 26 поединков чемпионата она завоевала 30 очков.

После прохода «Сивасспора» в четвертьфинале Кубка Турции с общим счетом 1:1 «Антальяспор» победил в двух кряду матчах чемпионата. Подопечные Тамера Туны одолели «Касымпашу» (3:1) и «Йени Малатьяспор» (2:1).

Следующий поединок в Суперлиге закончился для «скорпионов» ничьей в дуэли с «Фенербахче» (2:2), после чего этот клуб уступил «Аланияспору» в Кубке (0:1).

В двух мартовских играх чемпионата «Антальяспор» заработал 4 очка, сыграв вничью с «Генчлербирлиги» (1:1) и победив «Сивасспор» (1:0).

Прогноз и ставка

Победа «Бешикташа» в игре 27-го тура Суперлиги оценивается в 1.50, на ничью букмекеры предлагают коэффициент 4.30, а на победу «Антальяспора» — 6.60.

Рестарт чемпионата стамбульский клуб захочет начать уверенно, поскольку он не теряет надежд на попадание в зону еврокубков. Наши прогноз и ставка на матч — победа «Бешикташа» с форой -1 за 1.81. 0