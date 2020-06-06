«Легион» Таллинн — «Нарва Транс». Прогноз (к. 4.10) и ставки на матч Высшей лиги Эстонии 6 июня 2020 года

В рамках 6-го тура чемпионата Эстонии «Легион» будет принимать «Нарва Транс». Матч пройдет 6 июня. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Легион» Таллинн — «Нарва Транс».

«Легион» Таллинн

«Легион» проиграл в первом туре с крупным счетом. Команда уступила чемпиону Эстонии «Флоре» со счетом 1:3.

Неудача подстерегла коллектив и во втором туре, оказавшись слабее «Левадии» со счетом 0:2. Только после этого была одержана победа над «Нымме Калью» (2:1).

Затем клуб снова проиграл — с минимальным счетом его одолели «Таммека» и «Таллинна Калев».

По итогам пяти туров первенства «Легион» занимает предпоследнее девятое место в тремя очками.

«Нарва Транс»

В новом сезоне команда не знает побед в чемпионате. В первом туре она проиграла дома «Нымме Калью» (0:1) и сыграла вничью на выезде с «Калевом Таллин» (1:1).

После этого коллектив и вовсе не знает очков, проиграв в трех матчах кряду. Его обидчиками стали «Флора» (3:2), «Курессааре» (2:3) и «Тулевик» (0:2).

Посему клуб закономерно идет на последнем, 10-м месте с один баллом.

Единственная победа в этом году одержана над тем же «Нымме Калью» (2:1) в кубке страны.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,40, ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что «Легион» выиграет, и обе команды забьют за 4,10. 0