«Словачко» — «Карвина». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Первой лиги 3 июня 2020 года

В 27 туре чешской Первой лиги состоится матч между «Словачко» и «Карвиной». Игра будет проведена на «Городском стадионе Мирослава Валенты». Начало в 19:00 по мск. Прогноз на «Словачко» — «Карвина».

«Словачко»

За 6 туров до конца сезона команда сохраняет шансы на попадание в квалификационную зону Лиги чемпионов. Клуб занимает 7 место с 38 очками, при этом у пражской «Спарты», которая занимает 6 место в зоне ЛЧ, такое же количеству баллов.

Конкуренты догоняют «Словачко», поскольку хозяевам удалось выиграть только в одном из пяти туров чемпионата. Речь идет о победе над пражской «Славией» со счетом 2:0 1 марта.

После этого «белые» сыграли дважды вничью с «Теплице» и «Сигмой». И там, и там счет открыт не был. Прошлый тур для «Словачко» выдался неудачным. поскольку коллектив проиграл «Словану» с результатом 3:1.

Хозяева выиграли две товарищеские встречи в мае — «Тршинец» 2:0 и «Простеев» 4:1.

«Карвина»

«Карвина» занимает 13 место. У нее 24 очка и в целом теоретические шансы войти в зону Лиги Европы у команды есть.

В отличие от своего соперника гости выиграли две встречи из пяти последних. 23 февраля коллектив обыграл «Теплице» 3:0, а 8 марта переиграл «Прибрам» со счетом 2:0.

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27 мая «Карвина» расписала нулевую ничью с клубом «Слезски Опава». После этого представители одноименного города потерпели неудачу в игре со «Спартой» (1:4).

В мае команда провела три товарищеских поединка. Она разгромила «Фридек-Мистек» 7:0 и дважды сыграла вничью со счетом 2:2 с клубами «Баник» и «Тршинец».

Прогноз и ставки

«Словачко» имеет хорошую серию против этого соперника, поскольку команда побеждала в трех последних встречах, причем «всухую». Во всех случаях счет был 2:0 в пользу хозяев.

Несмотря на не совсем удачные выступления «Словачко» букмекеры отдают предпочтения этому коллективу — 1.72 против 5.40.

Мы ставим на тотал меньше в 2.5 этой встрече. Эти соперники редко проводят результативные поединки между собой. 0