«Ред Булл Зальцбург» — «Рапид». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Австрии по футболу 3 июня 2020 года

В среду, 3 июня, «Ред булл Зальцбург» примет на своем поле венский «Рапид» в матче 1-го тура чемпионского плей-офф австрийской Бундеслиги. Матч на стадионе «Ред Булл Арена» начнется в 21:30 мск. Прогноз на «Ред Булл Зальцбург» — «Рапид».

«Ред Булл Зальцбург»

В марте, накануне приостановки чемпионата, «Быки» провели насыщенный отрезок, который начался с выездного поражения от «Альтаха» со счетом 2:3 в Бундеслиге.

Затем в полуфинале Кубка Австрии «Зальцбург» дома одолел лидера чемпионата ЛАСК (1:0), а потом в 22-м туре Бундеслиги на своем поле победил «Штурм» (2:0).

После того, как сыграны 22 тура, команды в чемпионате Австрии делятся на две группы: группу для определения чемпиона (1—6 места) и группу за право остаться в лиге (7—12 места). Очки делятся пополам и команды играют в плей-офф.

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«Зальцбург» по итогам первой части чемпионата занял второе место с 48 очками (24 очка в плей-офф), на 7 баллов отставая от ЛАСКа.

Но лидер чемпионата Австрии был наказан за то, что начал тренировки до официального разрешения — с ЛАСКа сняли 12 очков, и он опустился на вторую строчку (21 очков в плей-офф), а «быки» вышли в лидеры.

Перед возобновлением сезона «Зальцбург» провел контрольный матч с «Тиролем» (1:1), а затем, 30 мая, выиграл Кубок Австрии в 7-й раз, разгромив «Аустрию Лустенау» из второй лиги (5:0).

В регулярном чемпионате «Быки» забили 74 гола и пропустили 26. Лучший бомбардир — Пэтсон Дака с 17 голами, по 8 голов забили Масая Окугава и Хван Хи Чхан.

«Рапид» Вена

Венский «Рапид» в чемпионате Австрии в феврале дома победил «Тироль» (2:0) и на выезде ушел от поражения в матче с «Хартбергом» (2:2).

В марте столичный клуб на своем поле победил «Маттерсбург»(3:1), а на выезде вновь сыграл вничью, поделив очки с «Вольфсбергом» (2:2), и вновь уйдя от поражения на последних минутах.

По итогам регулярного чемпионата «Рапид» занял третье место с 40 очками (20), и разницей мячей 47-26. 14 голов забил Таксиархис Фунтас, еще 6 — Штефан Шваб.

Накануне возобновления сезона «Рапид» провел контрольный матч с «Хорном», разгромив соперника на своем поле со счетом 3:0.

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В регулярном чемпионате «Рапид» проиграл «Быкам» на своем поле со счетом 0:2, а на выезде уступил 2:3. Пять последних выездов в Зальцбург закончились 4 поражениями и 1 ничьей.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ред Булл Зальцбурга» — 1.54, победа «Рапида» — 4.90, ничья — 4.40.

«Быки» выглядят явными фаворитами, но «Рапид» в последних выездных матчах показал, что бьется до конца, дважды уйдя от поражения. Прогнозируем, что «Зальцбург» не проиграет дома.

Матч обещает быть результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 3,5 за 2.05 и «Обе забьют» за 1.53. 0