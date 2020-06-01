«Викингур» — «ТБ Тверойри». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 1 июня 2020 года

В первый день лета «Викингур» на своем поле сыграет с «ТБ Тверойри» в пятом туре чемпионата Фарерских островов по футболу. Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Викингур» — «ТБ Тверойри».

«Викингур»

«Викингур» после четырех туров находится на пятой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету семь набранных баллов, уступая двум лидерам пять пунктов.

На старте сезона «викинги» неожиданно потеряли очки в гостевой игре с «АБ Аргир» (0:0), после чего поочередно одолели в домашних встречах «Скалу» (5:2) и «НСИ Рунавик» (1:0).

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В своей последней проведенной игре «черно-голубые» были без шансов разгромлены в Торсхавне «ХБ» со счетом 0:3, пропустив еще до перерыва дважды.

«ТБ Тверойри»

«ТБ Тверойри» замыкает турнирную таблицу, не имея в своем активе набранных баллов. Команда забила за четыре игры три гола при десяти пропущенных.

В пером туре «черно-белые» на выезде уступили «НСИ Рунавику» (1:3), затем упустили ничью дома с «КИ Клаксвик» (1:2), пропустив на девятой компенсированной минуте.

После чего коллектив из юга архипелага проиграл в гостях «ЭБ/Стреймуру» со счетом 0:2, а накануне был в родных стенах повержен «Б-36 Торсхавном» (1:3).

Отметим, что у «ТБ Тверойри» на данный момент 14-матчевая безвыигрышная серия, где 13 встреч были проигрышными.

В прошлом чемпионате «Викингур» трижды обыграл «ТБ Тверойри»: 2:1, 2:0 и 3:1.

Прогноз и ставки

Наверняка у хозяев не будет дома проблем с аутсайдером. Прогнозируем «сухую» викторию «викингов». 0