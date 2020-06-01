«Скала» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 1 июня 2020 года

1 июня «Скала» в пятом туре чемпионата Фарерских островов по футболу на своем стадионе сыграет с «НСИ Рунавиком». Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Скала» — «НСИ Рунавик».

«Скала»

«Скала» в этом первенстве после четырех туров находится на девятой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету только один набранный балл.

Этот пункт «оранжево-черные» заработали в минувшем игровом дне, поделив очки в родных стенах с «АБ Аргир» (1:1), а перед этим проиграли три встречи подряд.

В первом туре они дома уступили «ИФ Фуглафьердуру» со счетом 1:2, а затем на выезде были разгромлены «Викингуром» (2:5) и «Б-36 Торсхавном» (2:6).

«НСИ Рунавик»

Перед стартом пятого тура, «НСИ Рунавик» с девятью набранными очками находится на третьей позиции, уступая двум лидерам три балла.

Начали это первенство «желто-черные» с двух викторий подряд, поочередно одолев дома «ТБ Тверойри» (3:1) и на выезде «ЭБ/Стреймур» (3:0).

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В третьем игровом дне «пчелы» в гостевом поединке проиграли «Викингуру» со счетом 0:1, после чего вновь стали на победный путь, в родных стенах разгромив «ИФ Фуглафьердур» — 5:0.

В минувшем первенстве НСИ выиграл две игры у «Скалы» (3:0 и 2:1) при одном поражении (0:2).

Прогноз и ставки

Прогнозируем, что гости смогут победить в предстоящем поединке, и игра будет результативной. 0