«Скала» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 1 июня 2020 года

«Скала»
«Скала» в этом первенстве после четырех туров находится на девятой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету только один набранный балл.
Этот пункт «оранжево-черные» заработали в минувшем игровом дне, поделив очки в родных стенах с «АБ Аргир» (1:1), а перед этим проиграли три встречи подряд.
В первом туре они дома уступили «ИФ Фуглафьердуру» со счетом 1:2, а затем на выезде были разгромлены «Викингуром» (2:5) и «Б-36 Торсхавном» (2:6).
«НСИ Рунавик»
Перед стартом пятого тура, «НСИ Рунавик» с девятью набранными очками находится на третьей позиции, уступая двум лидерам три балла.
Начали это первенство «желто-черные» с двух викторий подряд, поочередно одолев дома «ТБ Тверойри» (3:1) и на выезде «ЭБ/Стреймур» (3:0).
В третьем игровом дне «пчелы» в гостевом поединке проиграли «Викингуру» со счетом 0:1, после чего вновь стали на победный путь, в родных стенах разгромив «ИФ Фуглафьердур» — 5:0.
В минувшем первенстве НСИ выиграл две игры у «Скалы» (3:0 и 2:1) при одном поражении (0:2).
Прогноз и ставки
Прогнозируем, что гости смогут победить в предстоящем поединке, и игра будет результативной. 0