«Кельн» — «Лейпциг». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Бундеслиги 1 июня 2020 года

В понедельник, 1 июня, в рамках 29-го тура чемпионата Германии «Кельн» примет на своем поле «Лейпциг». Команды начнут в 21:30 на стадионе «Райн-Энерги». Прогноз на «Кельн» — «Лейпциг».

«Кельн»

В феврале «Кельн» был на своем поле разгромлен «Баварией» со счетом 1:4, забив гол престижа в концовке при счете 0:4.

Следующие три матча «козлята» выиграли: в Берлине разгромили «Герту» (5:0), на своем поле крупно победили «Шальке» (3:0) и на выезде одолели «Падерборн» (2:1).

В последнем перед карантином матче «Кельн» в гостях проиграл менхенгладбахской «Боруссии» (1:2), а в первой встрече после перерыва упустил домашнюю победу над «Майнцем» (2:2), ведя со счетом 2:0.

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Затем «козлы» на своем поле ушли от поражения в матче с «Фортуной» (2:2), а в последнем матче на выезде уступили «Хоффенхайму» (1:2).

После 28 туров Бундеслиги «Кельн» с 34 очками идет на 11-м месте. Разница мячей 44-52, 11 голов забил колумбиец Джон Кордоба, еще по забили Себастьян Борнаув и Марк Ут.

Матч из-за травмы пропустит Марсель Риссе.

«Лейпциг»

В конце февраля «Быки» отправились в Лондон, где в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов одолели «Тоттенхэм» (1:0).

Вернувшись в Германию, «Лейпциг» на выезде разгромил «Шальке» (5:0). Март «Быки» начали с домашней ничьей с «Байером» (1:1).

Затем на выезде «Лейпциг» разошелся миром с «Вольфсбургом» (0:0), а в последнем перед карантином матче на своем поле разгромил «Тоттенхэм» (3:0) и вышел в 1/4 финала ЛЧ.

Календарь и таблица Бундеслиги

Вернулись после перерыва «Быки» не лучшим образом, сыграв на своем поле вничью с «Фрайбургом» (1:1), после чего реабилитировались, разгромив на выезде «Майнц» (5:0).

В последнем матче «Лейпциг» дома сыграл вничью с «Гертой» (2:2), оставшись по ходу второго тайма в меньшинстве и упустив победу из-за пенальти в концовке.

После 28 туров «Лейпциг» с 55 очком занимает 4 место. Разница мячей 70-29, лучший бомбардир с 24 голами — Тимо Вернер, еще 9 забил Марсель Забитцер, 8 у Патрика Шика.

Матч пропустят травмированные защитники Итан Ампаду и Ибраима Конте, а также дисквалифицированный Марцель Хальстенберг.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Кельна» — 5.50, победа «Лейпцига» — 1.55, ничья — 4.65.

В первом круге «быки» разгромили «Кельн» 4:1, но «Лейпциг» играет после перерыва нестабильно. Прогнозируем, что гости не проиграют.

Встречаются две атакующие команды, которые в последних матчах не уходят с поля без голов. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.45 и «обе забьют» за 1.55. 0