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    Увезет ли «Шахтер» победу из Минска?

    «Динамо Минск» — «Шахтер Солигорск». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 30 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо Минск» — «Шахтер Солигорск»
    «Шахтер Солигорск»
    В 11-м туре чемпионата Белоруссии минское «Динамо» на своем поле примет солигорский «Шахтер». Матч пройдет на стадионе «Динамо» 30 мая. Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Динамо Минск» — «Шахтер Солигорск».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 30 Мая 2020 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 19:00 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Динамо Минск»

    Майские поединки минчане начало неудачно: сначала на своем поле потерпели поражение от «Слуцка» (1:2), а затем в гостях оказались слабее «Динамо» Брест (1:2).

    Неудачи прервались домашней победой над «Ислочью» (1:0). Но в последнем матче минчане на выезде сыграли вничью, обменявшись голами с «Витебском» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    После 10 туров чемпионата Белоруссии «Динамо» с 13 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 13-11, 4 гола забил Евгений Шикавка.

    «Шахтер Солигорск»

    «Горняки» начали май с домашнего разгрома «Ислочи» (4:0), продлив серию побед до трех матчей — в апреле они дважды обыграли брестское «Динамо» (2:0 в чемпионате и 4:2 в Кубке).

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    • Но уже в следующем матче с «Витебском» на выезде голов забито не было. А вот домашний матч со «Славией» завершился победой со счетом 2:0.

    В последнем матче «Шахтер» дома разгромил «Белшину» (4:0) и с 18 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 15-3, 4 гола забил Дмитрий Подстрелов.

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    В прошлом сезоне «Шахтер» победил дома 3:0, но на выезде сыграл вничью 1:1. Годом ранее команды сыграли вничью 0:0 оба матча.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Динамо» — 3.10, победа «Шахтера» — 2.35, ничья — 3.10.

    В пяти последних матчах в Минске Шахтер трижды сыграл вничью и раз победил, так что прогнозируем, что солигорцы не проиграют.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.59 и «обе забьют — нет» за 1.79. 0

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