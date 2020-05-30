«Динамо Минск» — «Шахтер Солигорск». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 30 мая 2020 года

В 11-м туре чемпионата Белоруссии минское «Динамо» на своем поле примет солигорский «Шахтер». Матч пройдет на стадионе «Динамо» 30 мая. Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Динамо Минск» — «Шахтер Солигорск».

«Динамо Минск»

Майские поединки минчане начало неудачно: сначала на своем поле потерпели поражение от «Слуцка» (1:2), а затем в гостях оказались слабее «Динамо» Брест (1:2).

Неудачи прервались домашней победой над «Ислочью» (1:0). Но в последнем матче минчане на выезде сыграли вничью, обменявшись голами с «Витебском» (1:1).

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После 10 туров чемпионата Белоруссии «Динамо» с 13 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 13-11, 4 гола забил Евгений Шикавка.

«Шахтер Солигорск»

«Горняки» начали май с домашнего разгрома «Ислочи» (4:0), продлив серию побед до трех матчей — в апреле они дважды обыграли брестское «Динамо» (2:0 в чемпионате и 4:2 в Кубке).

Но уже в следующем матче с «Витебском» на выезде голов забито не было. А вот домашний матч со «Славией» завершился победой со счетом 2:0.

В последнем матче «Шахтер» дома разгромил «Белшину» (4:0) и с 18 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 15-3, 4 гола забил Дмитрий Подстрелов.

В прошлом сезоне «Шахтер» победил дома 3:0, но на выезде сыграл вничью 1:1. Годом ранее команды сыграли вничью 0:0 оба матча.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Динамо» — 3.10, победа «Шахтера» — 2.35, ничья — 3.10.

В пяти последних матчах в Минске Шахтер трижды сыграл вничью и раз победил, так что прогнозируем, что солигорцы не проиграют.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.59 и «обе забьют — нет» за 1.79. 0